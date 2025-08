Nord Sud Ovest Est, al via le riprese della stagione 2 sugli 883

Sono iniziate le riprese di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, seconda stagione della serie Sky Original firmata da Sydney Sibilia e prodotta da Sky Studios e Groenlandia. Dopo il successo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno, tornano Max e Mauro con otto nuovi episodi che raccontano il boom degli anni ’90 tra sogni, popolarità e amicizia. Online la prima foto dal set e un esclusivo video dal backstage. In arrivo nel 2026 su Sky e in streaming su NOW

Una prima immagine dal set e un esclusivo video dal backstage di NORD SUD OVEST EST - LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, attesissima seconda stagione della dramedy Sky Original dedicata agli anni d’oro del duo di Pavia: Max Pezzali e Mauro Repetto, due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan. La serie, di cui è stato da poco battuto il primo ciak, arriverà nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.