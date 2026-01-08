Sky TG24 presenta in esclusiva una clip italiana di Memories, il film anime a episodi firmato da Katsuhiro Otomo. Un cult della fantascienza animata che arriva per la prima volta nelle sale italiane solo il 12, 13 e 14 gennaio, in occasione del suo trentesimo anniversario, all’interno della collana Animagine, nata dalla collaborazione tra Dynit e Adler Entertainment,

Sky TG24 lancia in esclusiva la prima clip italiana di Memories, il celebre lungometraggio animato a episodi tratto dai manga di Katsuhiro Otomo, che torna finalmente sul grande schermo per un evento speciale solo il 12, 13 e 14 gennaio.

Distribuito in Italia da Animagine, la collana nata dalla collaborazione tra Dynit e Adler Entertainment, Memories arriva per la prima volta nei cinema italiani dopo essere stato a lungo disponibile soltanto in home video. Un ritorno attesissimo, che coincide con il trentesimo anniversario dell’uscita giapponese del film, datata 1995.

Considerato una piccola perla dell’animazione giapponese, Memories è composto da tre episodi indipendenti, accomunati dal linguaggio della fantascienza e da una straordinaria ricerca visiva. Il primo segmento, Magnetic Rose, è diretto da Koji Morimoto e sceneggiato da Satoshi Kon, che pochi anni dopo firmerà capolavori come Perfect Blue e Paprika. Ambientato nello spazio profondo, il racconto segue un equipaggio intrappolato in una gigantesca astronave-labirinto, dove memoria, desiderio e inganno si fondono in un’atmosfera inquietante e ipnotica. È proprio da questo episodio che è tratta la clip esclusiva, capace di restituire tutta la tensione e il fascino perturbante dell’opera.

Il secondo episodio, Stink Bomb, diretto da Tensai Okamura e prodotto da Madhouse, vira invece verso una satira feroce e grottesca, trasformando un errore di laboratorio in una devastante arma batteriologica. A chiudere il film è Cannon Fodder, diretto dallo stesso Otomo: una distopia steampunk realizzata in un unico, vertiginoso piano sequenza animato, che ha segnato un passaggio cruciale dall’animazione tradizionale a quella digitale.

Presentato come secondo titolo della collana Animagine, Memories rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire al cinema un’opera che ha anticipato temi, linguaggi e tecniche dell’animazione contemporanea, firmata dall’autore che aveva già cambiato per sempre l’immaginario anime con Akira.