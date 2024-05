7/16 ©Webphoto

MRS. DOUBTFIRE (1993) - Indimenticabile il film in cui Robin Williams interpreta un doppiatore divorziato da poco che, per poter passare del tempo con i suoi figli, si traveste da anziana signora inglese e si fa assumere dalla ex moglie (Sally Fields) come governante. Una pellicola che affronta il tema del divorzio e delle famiglie divise in modo profondo, ma al tempo stesso leggero e commovente, e che nel 1994 conquistò il Premio Oscar per il Miglior trucco e due Golden Globe (Miglior film commedia o musicale e Miglior attore in film commedia o musicale)

I padri indimenticabili del cinema da Mrs Doubtfire a King Richard. FOTO