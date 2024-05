Articolo 31, anche Elly Schlein nel disco "Protomaranza"

Si sono amati, persi e ritrovati. È una lunga storia, anzi proprio un Bel viaggio, come racconta senza filtri il loro singolo presentato al Festival di Sanremo 2023, quello degli Articolo 31. J-Ax e Dj Jad, dopo il grande successo tra gli anni ’90 e i primi 2000, per litigi e incomprensioni si erano allontanati nel 2006. Il primo riavvicinamento ufficiale era arrivato nel 2018, ma la loro storia artistica e di amicizia riparte per davvero da Protomaranza, il nuovo disco in uscita venerdì 10 maggio. A 21 anni dall'ultimo album di inediti Italiano Medio, sono pronti a riportare il loro sound, ma con nuove sperimentazioni e con il supporto di tanti artisti e amici ospiti del progetto. Tra i vari nomi dei featuring, uno spicca però in particolare e non è quello di un cantante: parliamo di Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico.

Il disco ed Elly Schlein

“Solo ora è tutto in bolla: questo è il vero ritorno degli Articolo 31”, racconta J Ax con una insolita barba nera al Corriere della Sera. “Ero stanco dell'iconografia dello "zio" e del pizzetto. Cambiato musica ho deciso di cambiare anche il progetto visivo. Fino a che non l'ho svelato ad "Amici" ho passato un paio di mesi in cui potevo andare dove volevo senza che nessuno mi fermasse". In merito al nuovo album spiega sempre al Corriere: “Da uomo della Gen X sono refrattario a mostrare le mie debolezze. Non giudico quello che fanno molti ragazzi oggi, ma a volte ci vedo narcisismo o bisogno di attenzione. Quando ho letto su un Forum che alla nostra età dovremmo fare pezzi introspettivi mi è partito il vaffa... Certi miei atteggiamenti sono interpretati come delle pose ma in realtà voglio divertirmi. Quindi dico no alle canzoni d’amore, le ho fatte in passato ma in questo album non ce ne sono, o a quelle sul senso della vita”. Numerosi sono gli ospiti all’interno del progetto: Guè, Pinguini Tattici Nucleari, Nina Zilli, Tedua, Bugo, Jake La Furia, La Sad, Neffa, Fabri Fibra e Rocco Hunt. Ma soprattutto Elly Schlein con la sua voce ripresa da un discorso: “È una nostra fan, è venuta pure al nostro concerto, ricambiata: credo in lei, non nella sua parte politica. È stata la prima in 20 anni a parlare di salario minimo, tassazione delle multinazionali: rivoluzionaria anche per la sua parte. Lei ha dentro le battaglie sulla felicità della gente e questo finirà per metterla in conflitto con la grande finanza”, precisa l’artista al quotidiano milanese.