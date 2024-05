Il 7 maggio la band approda nella Capitale per la prima di quattro date al Palazzo dello Sport. I biglietti sono sold out e il pubblico è atteso da un grande e indimenticabile spettacolo

Martedì 7 maggio i Pinguini Tattici Nucleari arrivano a Roma per la prima delle quattro tappe (le altre tre saranno mercoledì 8, venerdì 10 e sabato 11) capitoline del loro tour dei Palazzetti. La sede dei concerti è il Palazzo dello Sport in piazzale Pier Luigi Nervi. Una gioia e un grande spettacolo per i fortunati fan della band che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto prima che andassero sold-out.