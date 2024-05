Paolo Vallesi compie 60 anni, ecco le sue canzoni più famose

Il cantautore è nato a Firenze il 18 maggio 1964. Si è avvicinato alla musica da giovanissimo e ha raggiunto il successo nel 1991, quando ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Novità con Le persone inutili. Alcuni suoi brani sono poi diventati la colonna sonora degli anni Novanta. Per celebrare il suo compleanno, ripercorriamo la sua lunga carriera (fino al singolo Per te in uscita oggi)

È uno dei cantautori italiani più famosi degli anni Novanta. Alcuni dei suoi brani - come La forza della vita o Le persone inutili - sono diventati la colonna sonora di quel periodo: parliamo di Paolo Vallesi, che oggi 18 maggio 2024 compie 60 anni. Nato a Firenze nel 1964, inizia a studiare pianoforte quando non ha ancora 10 anni. A 16 lavora già come musicista e arrangiatore in alcune sale di registrazione. Nel 1991 arriva il successo: vince il Festival di Sanremo nella categoria Novità. Per celebrare il suo compleanno, ripercorriamo la sua carriera e alcune delle sue canzoni più belle (fino al singolo Per te in uscita oggi).

Paolo Vallesi L’album d’esordio del cantautore fiorentino s’intitola Paolo Vallesi ed esce nel 1991. All’interno c’è il brano Le persone inutili, con cui l’artista vince il Festival di Sanremo nella sezione Novità. È scritto da Vallesi con Beppe Dati. La canzone “parla di realtà che non stanno mai in prima linea, che nessuno vede e che però cercano di fare del bene al mondo. Un vero e proprio paradosso, perché sono quelle persone che non vanno mai sui giornali e che non riusciremo mai a toccare per cogliere il loro livello di umanità e di utilità”, spiega Vallesi in un’intervista. “Sono le persone inutili/Le più vere le più umili/Che non troveremo mai/Sui giornali o nei cortei/Ma che amano ogni giorno/Molto più di noi”, è un passaggio del testo. La canzone è un successo e trascina l’album, che vende 200mila copie e regala a Vallesi il suo primo Disco d’oro. All’interno ci sono anche brani come Le amiche, Piramidi di luna, La strada del cuore, Quando perdi la donna che hai, Il cielo di Firenze, La nave dei folli, Lontano, Avevamo noi (composto da Raf). La forza della vita Il secondo album in studio di Vallesi, pubblicato nel 1992, è La forza della vita. Contiene la canzone omonima, che è la più conosciuta e amata dell’artista toscano. “Quando toccherai/Il fondo con le dita/A un tratto sentirai/La forza della vita/Che ti trascinerà/Con sé/Amore non lo sai/Vedrai una via d'uscita c'è”, sono i versi più celebri. Con questo brano, scritto insieme a Beppe Dati, Vallesi partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Campioni e ottiene il terzo posto. Questo singolo supera il successo del precedente e raggiunge il primo posto tra i più venduti in Italia. L’album oltrepassa le 500mila copie vendute e regala a Vallesi il Disco di platino: ha un buon successo anche all’estero e viene pubblicato sul mercato spagnolo con il titolo La fuerza de la vida. Dell’album fa parte anche il brano Sempre, che conquista le radio, partecipa al Festivalbar e diventa la hit dell’estate 1992. vedi anche Sanremo 2023, Paolo Vallesi duetta con I Cugini di Campagna

Paolo Vallesi a Sanremo nel 1992 (in gara) e nel 2023 (come ospite) - ©Ansa

Non mi tradire Nel 1994 esce il terzo album in studio di Vallesi, che s’intitola Non mi tradire: regala all’artista il suo secondo Disco di platino e il terzo Disco d'oro. Viene proposto anche nella versione spagnola, intitolata No me traiciones. Il brano che apre l’album è quello che gli dà il titolo, Non mi tradire. “No non mi tradire/Quando vai al mare, quando vai a lavorare/Tu sai quante signorine/Ma io voglio lei mentre sto per affondare/Giù mi porta questo strano amore”, è l’inizio della canzone. All’interno del disco ci sono anche collaborazioni importanti, come la canzone Insieme a te scritta con Eros Ramazzotti, Vedi di non montarti la testa scritta con Irene Grandi e In viaggio con Biagio Antonacci. Non essere mai grande Il quarto album in studio di Vallesi è Non essere mai grande, uscito nel 1996. All’interno c’è il brano Non andare via, con cui l’artista partecipa al Festival di Sanremo arrivando diciottesimo. “Tutto corre in fretta e si allontana freddamente/Lo so che non è giusto, lo so che è colpa mia/Ma solo adesso ho capito veramente/Che ho bisogno anch'io di amare/Non di prendere ma dare amore/No, non andare via”, sono i versi finali della canzone. L’album esce pure in lingua spagnola e ottiene un buon successo anche grazie alla collaborazione con Alejandro Sanz per il brano Grande. Sabato 17:45 Il quinto album in studio di Vallesi esce nel 1999, dopo tre anni di pausa. S’intitola Sabato 17:45. Il disco, senza perdere la consueta vena melodico-romantica dell’artista, presenta delle sonorità diverse rispetto al passato e mostra le varie anime musicali di Vallesi. All’interno ci sono brani più ritmati come L'amore è un fiore e Noia, più rock come Canto così e Senza cambiare il mondo, e ballate come Sono dove sei e Stringimi (dedicata al figlio Francesco). “L'amore è un fiore, non puoi scommettere se nascerà oggi qui/è acqua e sole, è pioggia e vento e altro non si sa, non si sa, è così”, canta Vallesi in uno dei singoli più di successo dell’album. vedi anche Nostalgia Anni 90, 20 film da rivedere

Episodio 1... In questo mondo Per il sesto album in studio di Paolo Vallesi bisogna aspettare il 2015, quando esce Episodio 1... In questo mondo. In mezzo c’è Felici di essere, prima raccolta ufficiale del cantante uscita nel 2002 con all’interno tre brani inediti e nuove versioni di vecchie canzoni. Nel 2003 l’album viene riproposto, con alcune variazioni nella tracklist, col titolo Best of. Seguono altri singoli, l’album dal vivo I live you, album annunciati e mai realizzati e partecipazioni a trasmissioni tv. Arriviamo così al 2015, quando viene pubblicato Episodio 1... In questo mondo. L’album è interamente scritto e arrangiato dal cantautore toscano insieme a Pio Stefanini e Marco Colavecchio. Ci sono anche due feat. d’eccezione: il brano Respirare insieme a Enrico Ruggeri e il brano Il cantante e il calciatore, in cui Vallesi duetta con l’ex giocatore e allenatore Gennaro Gattuso. Un filo senza fine Nel 2017 viene pubblicato il settimo album in studio di Vallesi, Un filo senza fine. All’interno non ci sono solo inediti, anzi è un disco che mette insieme nuove e vecchie canzoni tratte dal repertorio dell’artista toscano. Vallesi l’ha definito “un album che unisce e lega il passato, il presente e il futuro”. Ad esempio, ci sono nuove versione di La forza della vita, Grande e Le persone inutili. C’è la cover di Una notte in Italia di Ivano Fossati. C’è il brano Pace cantato con Amara. E ci sono altri inediti come Un filo senza fine, I miei silenzi e il più ritmato In questo mondo. Io Noi Quello che per ora è l’ultimo album in studio di Vallesi s’intitola Io-Noi ed esce nel 2022. Si tratta di un doppio disco, con il quale il cantante festeggia 30 anni di carriera: il primo, Io, è un disco di inediti; il secondo, Noi, è un disco di duetti. In particolare, si tratta di una raccolta dei più grandi successi di Vallesi reinterpretati con grandi artisti della musica italiana come Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Gigi D'Alessio, Marco Masini, Dolcenera, Danti, i Legno, Amara. C’è anche un brano ironico, Le fughe annerite delle mattonelle, cantato insieme a Leonardo Pieraccioni. Per te E la carriera di Paolo Vallesi continua. Oggi, in occasione del suo sessantesimo compleanno, esce il nuovo singolo Per te. “Questo brano – ha spiegato l’artista – è un dono per celebrare la vita. Vuole essere un messaggio semplice, non pretende di offrire soluzioni, ma solo una presa di coscienza, ricordando che questo mondo e questa vita sono di tutti e non solo di qualcuno. Canto del mondo che vorrei e che voglio, un mondo che appartiene a tutti, fatto per la nostra unicità e libertà. Un mondo che è fatto per ognuno di noi e quindi è fatto anche per te”. vedi anche Paolo Vallesi torna con gli album Io e Noi per i 30 anni di carriera