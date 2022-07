Giornata mondiale del bikini, storia del costume da bagno

4/13 ©Getty

Dopo i primi divieti sulle spiagge dell'Australia, del Belgio, della Spagna, del Portogallo e dell'Italia, il bikini, guardato con sospetto anche dalle donne americane, deve molto alla spinta di Brigitte Bardot che per prima lo indossò liberamente in Costa Azzurra durante le sue vacanze. L'attrice si mostrò in bikini nella pellicola del 1952 Manina, the Girl in the Bikini, che col suo titolo incuriosì particolarmente il pubblico dell'epoca