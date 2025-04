Mara Sattei si sposa con Alessandro Donadei

Spettacolo

Dress monocolore o a fantasia? Stampati o ricamati con paillettes e perline? Corto, midi o lungo? Le possibilità per le invitate a una cerimonia elegante sono moltissime, basta riavvolgere il nastro alle sfilate dello scorso settembre di Milano e Parigi con le collezioni per la Primavera-Estate 2025. Questi sono alcuni dei nostri look preferiti, abiti leggeri e dallo stile raffinato, in grado di rendere speciale ogni occasione A cura di Vittoria Romagnuolo