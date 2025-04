Damiano balla in mutande e fugge da se stesso per lanciare Voices

Il cantautore romano ha pubblicato una serie di clip sul suo canale TikTok. Dei piccoli teaser per l'uscita del suo nuovo singolo, che arriverà il 2 maggio, due settimane prima del suo album di debutto da solista

Esce di casa in desabille e, all'improvviso, si mette a ballare sul marciapiede. Il video pubblicato su TikTok da Damiano David è diventato subito virale. E non è difficile intuirne i motivi. Il filmato che lo ritrae in mutande, ciabatte, calze e felpa con lo zip aperta a mostrare il petto fuori dalla sua casa di Beverly Hills, mentre si muove a tempo sulle note di Voices, il nuovo singolo in uscita il 2 maggio, è certamente curioso.

I video su TikTok "POV: you don't care about being judged", ha scritto Damiano. Ma il video in mutande è solo il primo di una serie pensata evidentemente per lanciare il suo nuovo brano. Al momento sono tre in totale: quello ormai diventato famoso, già menzionato, e altri due. In uno lo si vede semplicemente seduto a gambe incrociate sul prato della casa che condivide con la fidanzata Dove Cameron. Il terzo è quello con la post produzione più complessa: Damiano sbuca da dietro l'angolo di una strada di Los Angeles e poco dopo viene seguito da un altro sé, si volta, lo vede e fugge via.

L'attesa per Funny Little Fears Voices è il quarto singolo da solista di Damiano David dopo Silverlines, Born With a Broken Heart e Next Summer. Il cantante romano lo ha già eseguito dal vivo, ma l'uscita ufficiale sulle piattaforme è prevista per il 2 maggio, due settimane esatte prima della pubblicazione del suo primo album in solitaria, Funny Little Fears, in arrivo il 16 maggio.