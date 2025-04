Non solo musica a Coachella! Dopo i concerti all’Empire Polo Club sono tanti gli eventi glam a cui le star della musica e dello showbiz partecipano, proprio dopo la lunga giornata di live del Festival. E nel Day 1 di Coachella non poteva mancare il primo party super esclusivo: a Thermal, a pochi chilometri da Indio, ecco NYLON House in the Desert at Maraza. Protagonista, e attesissima, Dove Cameron, che ha cantato un brano del suo prossimo album in studio. Il racconto della nostra inviata