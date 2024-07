Thasup annuncia il nuovo mixtape con lo pseudonimo yungest Moonstar

Grande ritorno per il rapper e produttore discografico noto in precedenza come Tha Supreme, pseudonimo di Davide Mattei. L’artista gioca ancora una volta con la sua incredibile creatività. Il prossimo album ha come titolo “sFaCioLaTE miXTape” ed esce stanotte, all’1

Thasup sta per tornare, per la gioia dei suoi tantissimi fan. Il rapper e produttore discografico romano (è nato nel 2001 a Fiumicino) noto in precedenza come Tha Supreme, pseudonimo di Davide Mattei, ha annunciato che a breve uscirà nuova musica.

Ma non si è limitato a fare come fanno più o meno tutti i suoi colleghi, ossia con un semplice annuncio social o un tradizionale comunicato stampa: il musicista gioca ancora una volta con la sua incredibile creatività, offrendo un videogioco realizzato da lui stesso, che trovate sul sito di Ufojazzbaby. Risolto il videogame, potrete scoprire la data di uscita del prossimo album.

Il titolo invece è stato svelato senza troppi trucchi o enigmi: si intitolerà sFaCioLaTE miXTape.

Nel pomeriggio l’artista nato a Fiumicino ha poi condiviso un altro post su Instagram in cui svela che il mixtape uscirà stanotte, all’1.



Non uscirà più con uno dei suoi vecchi nomi d’arte ma sotto un ennesimo pseudonimo: yungest Moonstar.



