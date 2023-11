Thasup è di nuovo ricoverato in ospedale per attacchi d’ansia

Il celebre rapper e produttore discografico Thasup, noto in precedenza come Tha Supreme e pseudonimo di Davide Mattei, è stato nuovamente ricoverato in ospedale a causa di attacchi d’ansia. È lo stesso musicista che ne dà notizia ai fan, scrivendo sul suo secondo profilo di Instagram, quello personale: “L’ansia non è più gestibile per me e mi sta togliendo qualche anno di vita”. Anche lo scorso settembre l’artista aveva fatto preoccupare i suoi fan, con un ricovero ospedaliero per lo stesso motivo

La causa di questo secondo ricovero è stata raccontata dal giovane artista sul suo profilo privato (non quello ufficiale di Thasup, ma quello che va sotto il nome di Yungestmoonstar). “Mi chiedete tutti che succede”, ha scritto il trapper di Fiumicino dopo aver condiviso su Instagram una Story dall’ospedale corredata dalla caption in cui si legge “here we go again”.

“Nulla che non sapete già, lo dico in tutte le canzoni, l’ansia non è più gestibile per me e mi sta togliendo qualche anno di vita”, queste le parole di Davide Mattei, vero nome del rapper Thasup.