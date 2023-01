The Voice Senior, tutto ciò che c'è da sapere sull'edizione 2023

Pronti a scendere in campo talenti del canto over 60 per la prima puntata del programma tv The Voice Senior, in onda alle 21.25 su Rai 1. Condotto da Antonella Clerici , The Voice Senior inizia il nuovo anno con la terza stagione mantenendo il medesimo format degli scorsi anni. Quattro coach formeranno le loro rispettive squadre di cantanti per poi sfidarsi durante la finale nella quale sarà decretato il vincitore. Chi prenderà il posto di Erminio Sinni e Annibale Giannarelli?

I giudici di The Voice Senior di questo nuovo anno sono Clementino, Loredana Bertè , Gigi D’Alessio, Angela Brambati e Angelo Sotgiu de I Ricchi e Poveri. Al Bano e Orietta Berti non siederanno più sulla poltrona, lasciando spazio ai nuovi colleghi de I Ricchi e Poveri , new entry del programma che vanno a unirsi ai giudici veterani.

Come funziona questo format di successo

GUARDA ANCHE

Tutti i video sulle serie tv

Diretto da Sergio Colabona e prodotto da Fremantle, The Voice Senior è un format internazionale creato da John De Mal ed è di grande successo in tutto il mondo. Si parte con le Blind Audition per scegliere i concorrenti “al buio” che animeranno le varie puntate del programma. I più bravi passeranno alla fase successiva dei Knockout entrando nel vivo della gara per poi sfidarsi con i competitor e guadagnarsi un posto in finale. Alla fine ci sarà solo un vincitore assoluto come le passate edizioni. “Abbiamo provinato 3000 persone, ci saranno tante donne e ci sarà un senior di 89 anni. Ci saranno persone che hanno approcciato al palco e che non hanno poi avuto successo, poi ci saranno persone comuni che hanno sempre avuto come unico grande amore nella loro vita la musica”, ha detto la Clerici in conferenza stampa a Roma.

La novità di The Voice Kids