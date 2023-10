Con l'apertura delle vendite dei ticket per le proiezioni, martedì 10 ottobre, inizia ufficialmente il conto alla rovescia per la Festa del Cinema di Roma 2023 che si svolgerà dal 17 al 29 ottobre, come sempre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con eventi distribuiti anche in altri punti della città, dal MAXXI al teatro Palladium, all'Adriano. Ecco quali sono i titoli da non perdere nel fitto programma