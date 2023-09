I Leoni di Sicilia, il trailer della serie tv con Miriam Leone

Spettacolo

Insieme a Claudia Schiffer e Kate Moss, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford e Christy Turlington, protagoniste della docuserie The Supermodels , formavano il gruppo delle " Big Six ". Non serviva che si pronunciassero i loro cognomi, e non serve neppure oggi: Naomi è solo Naomi Campbell, Linda è solo Linda Evangelista. E, quando tornano a calcare le passerelle, il perché è evidente

The Supermodels, disponibile su Apple TV da mercoledì 20 settembre, nasce proprio per spiegare, o per provare a farlo, chi è una top model. Perché c'è una differenza, tra model e top model. Anche se, per chi non ha vissuto la moda negli anni Ottanta e Novanta, immaginarlo non è immediato