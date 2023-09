Mare Fuori 4, due episodi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

LA TRAMA

Nella quarta stagione della serie scritta da Cristiana Farina e Maurizio Caruddu, nominata Serie dell’anno ai Nastri d’Argento e citata da testate internazionali come The New York Times e nei prossimi giorni anche da Cbs News Sunday Morning, i protagonisti della serie si ritrovano metaforicamente a navigare in mare aperto. Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella vivono tutti la consapevolezza di non essere più attaccati all’ancora salvifica e all’amore incondizionato della famiglia, ma di poter contare solo sull'affetto degli amici con i quali scelgono di intraprendere il viaggio per vincere ogni giorno le loro più intime paure e per affrontare la vita. A contrastare questo racconto ci sono Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia che, nel bene e nel male, vivono ancora il peso dei legami familiari capaci di condizionare le loro esistenze. È il momento di crescere, e questo significa capire chi si vuole diventare e che cosa si desidera essere. Ormai la maggior parte dei detenuti è maggiorenne e il cambiamento è inevitabile, ma la crescita personale è una scelta che richiede coraggio. Bisogna decidere in che modo e in che direzione orientare la propria vita, il proprio viaggio, perché chi non lo fa permette ad altri di decidere per lui. La libertà non è solo fuori dal carcere, è anche una conquista interiore dettata dal coraggio di scegliere. La durezza della nuova direttrice forza i ragazzi ad una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione. Lo scontro fra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi è quindi inevitabile.