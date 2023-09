Festa del Cinema di Roma 2023, il programma

"C'e' ancora domani" di Paola Cortellesi, "Holiday" di Edoardo Gabbriellini e "Mi fanno male i capelli" di Roberta Torre sono i lungometraggi italiani presenti in concorso Progressive Cinema alla 18.ma edizione della kermesse capitolina che si terrà dal 18 al 29 ottobre . Nella sezione Special Screenings verrà presentato L’IMPERO DELLA NATURA. UNA NOTTE AL PARCO DEL COLOSSEO, il documentario Sky Original. A causa dello sciopero degli attori americani, saranno presenti solo star europee e italiane

La diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma si terrà dal 18 al 29 ottobre 2023. La manifestazione avrà dunque un giorno in più di programmazione, attestandosi sulla durata di altri celebri festival internazionali come quello di Cannes. La Festa del Cinema si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo. Il programma coinvolgerà inoltre altri luoghi e realtà culturali della Capitale. I premi alla carriera saranno consegnati a Isabella Rossellini e al compositore Giapponese Shigeru Umebayash. A inaugurare il Festival sarà Nuovo Olimpo, l'ultimo film di Ferzan Ozpetek. Prevista anche l'anteprima di due episodi della stagione 4 di Mare Fuori Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema dedicata alle giovani generazioni, si svolgerà nelle medesime date della Festa secondo un proprio regolamento.

L'IMPERO DELLA NATURA. UNA NOTTE AL PARCO DEL COLOSSEO Sarà presentato in anteprima nella sezione Special Screenings della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, L’IMPERO DELLA NATURA. UNA NOTTE AL PARCO DEL COLOSSEO, il documentario Sky Original in esclusiva nel 2024 su Sky Nature e in streaming solo su NOW. All’ombra del Colosseo, tra i ruderi del vecchio impero, si nasconde un ecosistema unico al mondo. Con un accesso esclusivo al Parco Archeologico del Colosseo, il documentario mostrerà le vite di numerose e insospettabili specie animali che hanno fatto di gloriose rovine e millenari monumenti la loro nuova casa. Accompagnati da audaci esploratori, sarà possibile vivere incontri ravvicinati con splendenti rospi smeraldini, granchi imperiali, conigli eremiti, temibili calabroni e tanti altri sorprendenti abitanti di questo pianeta nascosto. La loro evoluzione nel cuore di Roma documenta come la Natura si adatti ai caotici e difficili ambienti urbani e come far fronte alle sfide del nuovo millennio per salvare la nostra terra. L’IMPERO DELLA NATURA. UNA NOTTE AL PARCO DEL COLOSSEO è una produzione Sky e Brandon Box in collaborazione con Parco Archeologico del Colosseo e MiC, scritto da Luca Lancise, regia di Luca Lancise e Marco Gentili.

GLI OSPITI "C'e' stato ovviamente un impatto dello sciopero di attori e sceneggiatori negli Usa sulla Festa. Avremmo voluto che i film fossero accompagnati dai loro interpreti, pero' lo sciopero coinvolge anche molti attori e attrici non americani che lavorano negli Usa". Lo dice Paola Malanga presentando la Festa del cinema di Roma, aggiungendo che "ci saranno tutti quelli che possono venire". Il presidente Gianluca Farinelli ha poi fatto qualche nome: "Ci saranno, tra gli altri, la vincitrice di Cannes Justine Triet, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, Monica Bellucci, Isabella Rossellini, Jasmine Trinca, Sergio Rubini, Ferzan Ozpetek, Antonio Albanese, Christian De Sica... insomma ci sara' qualcuno da fotografare", ha concluso

CONCORSO PROGRESSIVE CINEMA – VISIONI PER IL MONDO DI DOMANI

Concorso internazionale senza distinzione tra film di finzione, documentari e film in animazione. UN AMOR

di Isabel Coixet, Spagna, 2023, 128’ ASHIL (ACHILLES)

di Farhad Delaram, Iran, Germania, Francia, 2023, 116’ | Opera prima | AVANT QUE LES FLAMMES NE S’ETEIGNENT (AFTER THE FIRE)

di Mehdi Fikri, Francia, 2023, 96’ | Opera prima | BLACK BOX

di Asli Özge, Germania, Belgio, 2023, 120’ Film di apertura

C’È ANCORA DOMANI

di Paola Cortellesi, Italia, 2023, 118’ | Opera prima | COMME UN FILS (LIKE A SON)

di Nicolas Boukhrief, Francia, 2023, 105’ EN DAG KOMMER ALLT DET HÄR BLI DITT (ONE DAY ALL THIS WILL BE YOURS)

di Andreas Öhman, Svezia, 2023, 105’ LA ERECCION DE TORIBIO BARDELLI (THE ERECTION OF TORIBIO BARDELLI)

di Adrián Saba, Perù, Brasile, 2023, 82’ FREMONT

di Babak Jalali, Stati Uniti, 2023, 88’ HOLIDAY

di Edoardo Gabbriellini, Italia, 2023, 102’ HYPNOSEN (THE HYPNOSIS)

di Ernst De Geer, Svezia, Norvegia, Francia, 2023, 98’ | Opera prima | MI FANNO MALE I CAPELLI

di Roberta Torre, Italia, 2023, 83’ THE MONK AND THE GUN

di Pawo Choyning Dorji, Bhutan, Stati Uniti, Francia, Taiwan, 2023, 107’ PEDÁGIO (TOLL)

di Carolina Markowicz, Brasile, Portogallo, 2023, 101’ | Opera prima | PELURI – KUOLEMA ON ELÄVIEN ONGELMA (LA MORTE È UN PROBLEMA DEI VIVI)

di Teemu Nikki, Finlandia, Italia, 2023, 97’ UN SILENCE (A SILENCE)

di Joachim Lafosse, Belgio, Francia, Lussemburgo, 2023, 100’ SWEET SUE

di Leo Leigh, Regno Unito, 2023, 97’ | Opera prima | UROTCITE NA BLAGA (BLAGA’S LESSONS)

PROIEZIONI SPECIALI

Sezione non competitiva. LA BUSSOLA – IL COLLEZIONISTA DI STELLE

di Andrea Soldani, Italia, 2023, 75’ | Doc | ENIGMA ROL

di Anselma Dell'Olio, Italia, 2023, 94’ | Doc | HIGH & LOW – JOHN GALLIANO

di Kevin Macdonald, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, 2023, 116’ | Doc | L'IMPERO DELLA NATURA. UNA NOTTE NEL PARCO DEL COLOSSEO

di Luca Lancise, Marco Gentili, Italia, 2023, 100’ IO, NOI E GABER

di Riccardo Milani, Italia, 2023, 135’ | Doc | KRIPTON

di Francesco Munzi, Italia, 2023, 107’ | Doc | MARIA CALLAS LETTERE E MEMORIE – MONICA RACCONTA MARIA

di Tom Volf, Italia, 2023, 80’ | Doc | LA MEMORIA INFINITA (THE ETERNAL MEMORY)

di Maite Alberdi, Cile, 2023, 84’ | Doc | MISERICORDIA

di Emma Dante, Italia, 2023, 95’ MUR

di Kasia Smutniak Italia, 2023, 107’ | Doc | POSSO ENTRARE? AN ODE TO NAPLES

di Trudie Styler, Italia, 2023, 107’ | Doc | ROMA, NUDA E SANTA

di Roberto D’Agostino, Marco Giusti e Daniele Ciprì, Italia, 2023, 91’ | Doc | QUATTRO QUINTI

di Stefano Urbanetti, Italia, 2022, 66’ | Doc | RULE OF TWO WALLS

di David Gutnik, Ucraina, 2023, 77’ | Doc | SCARROZZANTI E SPIRITELLI. 50 ANNI DI VITA DEL TEATRO FRANCO PARENTI

di Michele Mally, Italia, 2023, 71’ | Doc | TANTE FACCE NELLA MEMORIA

di Francesca Comencini, Italia, 2023, 80’ UNFITTING

di Giovanna Mezzogiorno, Italia, 2023, 9’ UOMINI IN MARCIA

di Peter Marcias, Italia, 2023, 75’ | Doc | VIA SICILIA 57/59. GIORGIO ALBERTAZZI. IL TEATRO È VITA

di Pino Strabioli, Fabio Masi, Italia, 2023, 60’ | Doc | ZUCCHERO – SUGAR FORNACIARI

FREESTYLE

Sezione non competitiva composta da titoli di formato e stile liberi. FILM ACCATTAROMA

di Daniele Costantini, Italia, 2023, 85’ DISPARARON AL PIANISTA (THEY SHOT THE PIANO PLAYER)

di Fernando Trueba, Javier Mariscal, Spagna, Francia, 2023, 103’ | Animazione | GLI IMMORTALI

di Anne-Riitta Ciccone, Italia, 2023, 128’ JE’VIDA

di Katja Gauriloff, Finlandia, 2023, 99’ MOTHER, COUCH

di Niclas Larsson, Stati Uniti, Danimarca, Svezia, 2023, 96’ | Opera prima | THE PERSIAN VERSION

di Maryam Keshavarz, Stati Uniti, 2023, 107’ À LA RECHERCHE

di Giulio Base, Italia, 2023, 90’ SEGNALI DI VITA

di Leandro Picarella, Italia, Svizzera, 2023, 106’ | Doc | TROPPO AZZURRO

di Filippo Barbagallo, Italia, 2023, 88’ | Opera prima | WANTED

di Fabrizio Ferraro, Italia, 2023, 90’ ARTS ALLO LA FRANCE

di Floriane Devigne, Francia, Svizzera, 2023, 78’ | Doc | AND THE KING SAID, WHAT A FANTASTIC MACHINE

di Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck, Svezia, Danimarca, 2023, 85’ | Doc | FELA, IL MIO DIO VIVENTE

di Daniele Vicari, Italia, 2023, 90’ | Doc | GRANDMOTHER’S FOOTSTEPS

di Lola Peploe, Francia, 2023, 64’ | Doc | IN BED WITH GONDRY

di François Nemeta, Francia, 2023, 52’ | Doc | JEFF KOONS. UN RITRATTO PRIVATO

di Pappi Corsicato, Italia, 2023, 100’ | Doc | KIM’S VIDEO

di David Redmon, Ashley Sabin, Stati Uniti, 2023, 88’ | Doc | NINO MIGLIORI. LA FESTA CHE ROVESCIA IL MONDO PER GIOCO

di Elisabetta Sgarbi, Italia, 2023, 35’ | Doc | OBSESSED WITH LIGHT

di Sabine Krayenbühl, Zeva Oelbaum, Stati Uniti, Francia, Germania, 2023, 90’ | Doc | LA PITTURESSA

di Fabiana Sargentini, Italia, 2023, 80’ | Doc | SHAKESPEA RE DI NAPOLI

di Ruggero Cappuccio, Nadia Baldi, Italia, 2023, 90’ LA SOLITUDINE È QUESTA

di Andrea Adriatico, Italia, 2022, 98’ | Doc | TAKING VENICE

di Amei Wallach, Stati Uniti, 2023, 98’ | Doc | TEHACHAPI

di JR, Francia, 2023, 92’ | Doc | WHO TO LOVE

di Giorgio Testi, Italia, 2023, 30’ SERIE I LEONI DI SICILIA

di Paolo Genovese, Italia, 2023, 2 ep., 111’ | Serie | In coproduzione con Alice nella città

MARE FUORI 4

di Ivan Silvestrini, Italia, 2023, 2 ep., 100’ | Serie | LA STORIA

di Francesca Archibugi, Italia, Francia, 2023, 1 puntata, 100’ | Serie | SUBURRÆTERNA

di Ciro D’Emilio, Alessandro Tonda, Italia, 2023, 2 ep., 90’ | Serie |

GRAND PUBLIC Sezione non competitiva dedicata al cinema per il grande pubblico. CENTO DOMENICHE

di Antonio Albanese, Italia, 2023, 94’ COTTONTAIL

di Patrick Dickinson, Regno Unito, Giappone, 2023, 94’ | Opera prima | DALL’ALTO DI UNA FREDDA TORRE

di Francesco Frangipane, Italia, 2023, 90’ | Opera prima | DIABOLIK CHI SEI?

di Antonio Manetti, Marco Manetti, Italia, 2023, 124’ DREAM SCENARIO

di Kristoffer Borgli, Stati Uniti, 2023, 101’ EILEEN

di William Oldroyd, Stati Uniti, 2022, 97’ THE END WE START FROM

di Mahalia Belo, Regno Unito, 2023, 102’ | Opera prima | ET LA FÊTE CONTINUE!

di Robert Guédiguian, Francia, Italia, 2023, 106’ FINGERNAILS

di Christos Nikou, Stati Uniti, 2023, 113’ JULES

di Marc Turtletaub, Stati Uniti, 2023, 87’ In coproduzione con Alice nella città

KIMITACHI WA DŌ IKIRU KA (IL RAGAZZO E L’AIRONE)

di Hayao Miyazaki, Giappone, 2023, 124’ | Animazione | I LIMONI D’INVERNO

di Caterina Carone, Italia, Polonia, 2023, 110’ NUOVO OLIMPO

di Ferzan Ozpetek, Italia, 2023, 111’ PALAZZINA LAF

di Michele Riondino, Italia, 2022, 99’ | Opera prima | THE PERFORMANCE

di Shira Piven, Stati Uniti, 2023, 112’ THE ROYAL HOTEL

di Kitty Green, Australia, 2023, 91’ SALTBURN

di Emerald Fennell, Regno Unito, 2023, 127’ SECOND TOUR

di Albert Dupontel, Francia, 2023, 97’ TE L’AVEVO DETTO

di Ginevra Elkann, Italia, 2023, 100’ VOLARE

di Margherita Buy, Italia, 2023, 100’ | Opera prima | WIDOW CLICQUOT

di Thomas Napper, Francia, Regno Unito, 2023, 89’

BEST OF 2023

Sezione non competitiva composta da film provenienti da altri festival internazionali, considerati tra i migliori della stagione. ANATOMIE D’UNE CHUTE

di Justine Triet, Francia, 2023, 150’ CATCHING FIRE: THE STORY OF ANITA PALLENBERG

di Alexis Bloom, Svetlana Zill, Stati Uniti, 2023, 112’ | Doc | LA CHIMERA

di Alice Rohrwacher, Italia, Francia, Svizzera, 2023, 134’ EUREKA

di Lisandro Alonso, Francia, Argentina, Germania, Portogallo, Messico, 2023, 146’ FIREBRAND

di Karim Aïnouz, Regno Unito, 2023, 120’ KISS THE FUTURE

di Nenad Čičin-Šain, Stati Uniti, Irlanda, 2023, 103’ | Doc | ORLANDO, MA BIOGRAPHIE POLITIQUE

di Paul B. Preciado, Francia, 2023, 98’ | Doc | LA PASSION DE DODIN BOUFFANT (THE POT AU FEU)

di Tràn Anh Hùng, Francia, 2023, 134’ PAST LIVES

di Celine Song, Stati Uniti, 2022, 106’ THE ZONE OF INTEREST

STORIA DEL CINEMA

Sezione non competitiva dedicata all’approfondimento della storia del cinema italiano e internazionale, ai film in versione restaurata e agli omaggi. DOCUMENTARI CALLAS, PARIS, 1958

di Tom Volf, Francia, 1958-2023, 90’ | Doc | CHAMBRE 999 (ROOM 999)

di Lubna Playoust, Francia, 2023, 85’ | Doc | UNE CHRONIQUE AMERICAINE

di Alexandre Gouzou, Jean-Claude Taki, Francia, 2023, 66’ | Doc | FELLINI, L'ENTRETIEN RETROUVÉ

di Jean-Christophe Rosé, Francia, 2023, 61’ | Doc | Omaggio a Jean-Luc Godard

GODARD PAR GODARD

di Florence Platarets, Francia, 2023, 60’ | Doc | IO, IL TUBO E LE PIZZE

di Ugo Gregoretti, Italia, 2023, 81’ | Doc | JOSEPH LOSEY, L’OUTSIDER

di Dante Desarthe, Francia, 2023, 60’ | Doc | KENNEDY A ROMA

di Ciro Giorgini, Italia, 1999, 90’ | Doc | LUI ERA TRINITÀ

di Dario Marani, Italia, 2023, 90’ | Doc | LA NOSTRA MONUMENT VALLEY

di Alberto Crespi, Steve Della Casa, Italia, 2023, 60’ | Doc | Omaggio a Dario Argento

PROFONDO ARGENTO

di Giancarlo Rolandi, Steve Della Casa, Italia, 2023, 65’ | Doc | QUEL MALEDETTO FILM SU VIRZÌ

di Stefano Petti, Italia, 2023, 88’ | Doc | IL RITORNO DI MACISTE

di Maurizio Sciarra, Italia, 2023, 90’ | Doc | Omaggio a Isabella Rossellini

A SEASON WITH ISABELLA ROSSELLINI

di Marian Lacombe, Francia, 2023, 55’ | Doc | Omaggio a Lorenza Mazzetti

TOGETHER WITH LORENZA MAZZETTI

di Brighid Lowe, Argentina, 2023, 55’ | Doc | LA VOCE SENZA VOLTO

di Filippo Soldi, Italia, 2023, 85’ | Doc | RESTAURI CIAO NÌ!

di Paolo Poeti, Italia, 1979, 90’ DIVISIONE FOLGORE

di Duilio Coletti, Italia, 1954, 84’ MENGLONG GUOJIANG (L'URLO DI CHEN TERRORIZZA ANCHE L'OCCIDENTE)

di Bruce Lee, Hong Kong, 1972, 100’ OCHAZUKE NO AJI (IL SAPORE DEL RISO AL TÈ VERDE)

di Yasujirō Ozu, Giappone, 1952, 115’ L'ODORE DELLA NOTTE

di Claudio Caligari, Italia, 1998, 101’ OVOSODO

di Paolo Virzì, Italia, 1997, 100’ UNDERGROUND

di Emir Kusturica, Jugoslavia, Germania, Francia, Ungheria, Repubblica Ceca, 1995, 167’ OMAGGIO A ISABELLA ROSSELLINI

PREMIO ALLA CARRIERA 2023 ANIMALS DISTRACT ME

di Isabella Rossellini, Stati Uniti, 2011, 48’ | Doc | DARWIN, WHAT?

di Isabella Rossellini, Paul David Magid, Grecia, 2020, 2 ep., 9’ | Serie | FOX FILM

di Isabella Rossellini, Stati Uniti, 5' GREEN PORNO

di Jody Shapiro, Isabella Rossellini, Stati Uniti, 2008, 18 ep., 36’ | Serie | MAMMAS

di Isabella Rossellini, Stati Uniti, 2013, 10 ep. 21’ | Serie | SEDUCE ME

di Isabella Rossellini, Stati Uniti, 2010, 10 ep., 20’ | Serie | BLUE VELVET (VELLUTO BLU)

di David Lynch, Stati Uniti, 1986, 121’ DEATH BECOMES HER (LA MORTE TI FA BELLA)

di Robert Zemeckis, Stati Uniti, 1992, 104’ LEFT LUGGAGE

di Jeroen Krabbé, Regno Unito, Stati Uniti, Paesi Bassi, Belgio, 1998, 96’ MY DAD IS 100 YEARS OLD

di Guy Maddin, Canada, 2005, 16’ THE SADDEST MUSIC IN THE WORLD (LA CANZONE PIÙ TRISTE DEL MONDO)

di Guy Maddin, Canada, 2003, 100’ L’ALTRA DOMENICA: I REPORTAGE DI ISABELLA ROSSELLINI DA NEW YORK

Scelto da Isabella Rossellini

HÖSTSONATEN (SINFONIA D’AUTUNNO)

di Ingmar Bergman, Francia, Germania, Svezia, 1978, 92’ Scelto da Isabella Rossellini

STROMBOLI (TERRA DI DIO)

di Roberto Rossellini, Italia, 1950, 102’ Storia del Cinema – Documentari

A SEASON WITH ISABELLA ROSSELLINI

di Marian Lacombe, Francia, 2023, 55’ | Doc | Best of 2023

LA CHIMERA

di Alice Rohrwacher, Italia, Francia, Svizzera, 2023, 134’ OMAGGIO A SHIGERU UMEBAYASHI

PREMIO ALLA CARRIERA 2023 FA YEUNG NIN WA (IN THE MOOD FOR LOVE)

di Wong Kar-wai, Hong Kong, 2000, 98’ SHI MIAN MAI FU (LA FORESTA DEI PUGNALI VOLANTI)

di Zhang Yimou, Cina, 2004, 119’ A SINGLE MAN

di Tom Ford, Stati Uniti, 2009, 99’ OMAGGIO A MARIA GRAZIA BUCCELLA BASTA GUARDARLA

di Luciano Salce, Italia, 1970, 106’ SISSIGNORE

di Ugo Tognazzi, Italia, 1968, 105’ OMAGGIO A MARIA CALLAS CALLAS, PARIS, 1958

di Tom Volf, Francia, 1958-2023, 90’ | Doc | MARIA CALLAS LETTERE E MEMORIE – MONICA RACCONTA MARIA

di Tom Volf, Italia, 2023, 80’ | Doc | MEDEA

di Pier Paolo Pasolini, Italia, Francia, Germania Ovest, 1969, 118' OMAGGIO A RUGGERO DEODATO DEODATO, NON SOLO HORROR

In collaborazione con ANAC e i figli di Ruggero Deodato, un blob di clip dai suoi titoli più importanti. OMAGGIO A JEAN-LUC GODARD GODARD PAR GODARD

