Lo show va in onda su Rai 1, mercoledì 31 dicembre, in diretta dal lungomare di Catanzaro. Per la terza volta consecutiva, dunque, sarà la Calabria a fare da sfondo agli auguri in musica della Rai
Marco Liorni torna a condurre L’anno che verrà, lo show di Capodanno in onda su Rai 1 mercoledì 31 dicembre, dopo il messaggio di fine anno di Sergio Mattarella. Accanto a lui, nelle vesti di co-conduttrice, ci sarà Nina Zilli.
Gli ospiti
Tantissimi sono gli ospiti protagonisti di L’anno che verrà, in onda dal lungomare di Catanzaro, in Calabria:
- Anna Oxa
- Antonino
- Big Mama
- Clementino
- Cristiano Malgioglio
- Cugini di Campagna
- Donatella Rettore
- Gazebo
- Ice Mc
- Ivan Cattaneo
- Leo Gassmann
- Massimo Ranieri
- Neri per Caso
- Orietta Berti
- Patty Pravo
- Ricchi e Poveri
- Rocco Hunt
- Romina Power
- Rosanna Fratello
- Sal Da Vinci
- Samurai Jay
- Settembre
Le incursioni comiche saranno affidate a Nino Frassica.
Cosa aspettarsi
Realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria, L'anno che verrà potrà essere seguito anche su RaiPlay e su Rai Radio 1 (lo speciale, condotto da Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola, sarà ricco di interviste registrate nel backstage). I cantanti sul palco saranno accompagnati dalla big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi e da un vivace corpo di ballo.
I telespettatori potranno ballare, cantare ed emozionarsi, ma anche andare alla scoperta delle località più suggestive della Regione, con Nina Zilli nelle inedite vesti di narratrice.