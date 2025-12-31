Cosa aspettarsi

Realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria, L'anno che verrà potrà essere seguito anche su RaiPlay e su Rai Radio 1 (lo speciale, condotto da Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola, sarà ricco di interviste registrate nel backstage). I cantanti sul palco saranno accompagnati dalla big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi e da un vivace corpo di ballo.

I telespettatori potranno ballare, cantare ed emozionarsi, ma anche andare alla scoperta delle località più suggestive della Regione, con Nina Zilli nelle inedite vesti di narratrice.