L'anno che verrà, ospiti e scaletta dello show di Capodanno stasera in tv

Musica

Lo show va in onda su Rai 1, mercoledì 31 dicembre, in diretta dal lungomare di Catanzaro. Per la terza volta consecutiva, dunque, sarà la Calabria a fare da sfondo agli auguri in musica della Rai

Marco Liorni torna a condurre L’anno che verrà, lo show di Capodanno in onda su Rai 1 mercoledì 31 dicembre, dopo il messaggio di fine anno di Sergio Mattarella. Accanto a lui, nelle vesti di co-conduttrice, ci sarà Nina Zilli.

Gli ospiti

Tantissimi sono gli ospiti protagonisti di L’anno che verrà, in onda dal lungomare di Catanzaro, in Calabria:

  • Anna Oxa
  • Antonino
  • Big Mama
  • Clementino
  • Cristiano Malgioglio
  • Cugini di Campagna
  • Donatella Rettore
  • Gazebo
  • Ice Mc
  • Ivan Cattaneo
  • Leo Gassmann
  • Massimo Ranieri
  • Neri per Caso
  • Orietta Berti
  • Patty Pravo
  • Ricchi e Poveri
  • Rocco Hunt
  • Romina Power
  • Rosanna Fratello
  • Sal Da Vinci
  • Samurai Jay
  • Settembre

Le incursioni comiche saranno affidate a Nino Frassica.

 

Cosa aspettarsi

Realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria, L'anno che verrà potrà essere seguito anche su RaiPlay e su Rai Radio 1 (lo speciale, condotto da Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola, sarà ricco di interviste registrate nel backstage). I cantanti sul palco saranno accompagnati dalla big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi e da un vivace corpo di ballo.

 

I telespettatori potranno ballare, cantare ed emozionarsi, ma anche andare alla scoperta delle località più suggestive della Regione, con Nina Zilli nelle inedite vesti di narratrice.

 

 

