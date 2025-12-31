Capodanno in musica, gli ospiti del concerto

Va in onda su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna, lo show in diretta da Piazza Libertà a Bari. A condurre il concertone, insieme a Federica Panicucci, anche Fabio Rovazzi
Il tradizionale concertone di Capodanno, Capodanno in Musica, va in onda su Canale 5 mercoledì 31 dicembre, subito dopo La ruota della fortuna. Sul palco di Piazza Libertà, a Bari, tantissimi artisti introdotti da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi.
Gli ospiti
Sul palco di Capodanno in Musica saliranno:
- Gigi D’Alessio
- Umberto Tozzi
- Raf
- The Kolors
- Sarah Toscano
- Baby K
- Fred De Palma
- Riccardo Fogli
- Iva Zanicchi
- Mietta
- Mida
- Federica Abbate
- Tony Maiello
- Alessio Bernabei
- I Desideri
- Petit
- Mew
- Young Hash
- Vida Loca
- Cioffi
- Eddie Brock
Cosa sapere
La diretta televisiva di Capodanno in Musica è affiancata dalle radio partner Radio 101 e Radio Norba, che diffondono la musica del concertone in contemporanea alle trasmissioni tv.
"Io e Federica non avevamo mai lavorato insieme prima dello scorso anno. Adesso ci conosciamo meglio e possiamo divertirci di più. Quest’anno poi iniziamo un po’ più tardi, dopo La ruota della fortuna. Io sono molto contento, condurre mi piace e posso anticiparvi che canterò anche io sul palco", ha preannunciato Fabio Rovazzi, conduttore del concertone insieme a Federica Panicucci.