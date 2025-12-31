Capodanno in musica, gli ospiti del concerto

Cosa sapere

La diretta televisiva di Capodanno in Musica è affiancata dalle radio partner Radio 101 e Radio Norba, che diffondono la musica del concertone in contemporanea alle trasmissioni tv.

"Io e Federica non avevamo mai lavorato insieme prima dello scorso anno. Adesso ci conosciamo meglio e possiamo divertirci di più. Quest’anno poi iniziamo un po’ più tardi, dopo La ruota della fortuna. Io sono molto contento, condurre mi piace e posso anticiparvi che canterò anche io sul palco", ha preannunciato Fabio Rovazzi, conduttore del concertone insieme a Federica Panicucci.