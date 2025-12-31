Offerte Sky
Capodanno in musica, gli ospiti del concerto condotto da Federica Panicucci

Musica
©Ansa

Il tradizionale concertone di Capodanno, Capodanno in Musica, va in onda su Canale 5 mercoledì 31 dicembre, subito dopo La ruota della fortuna. Sul palco di Piazza Libertà, a Bari, tantissimi artisti introdotti da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi.

Gli ospiti

Sul palco di Capodanno in Musica saliranno:

  • Gigi D’Alessio
  • Umberto Tozzi
  • Raf
  • The Kolors
  • Sarah Toscano
  • Baby K
  • Fred De Palma
  • Riccardo Fogli
  • Iva Zanicchi
  • Mietta
  • Mida
  • Federica Abbate
  • Tony Maiello
  • Alessio Bernabei
  • I Desideri
  • Petit
  • Mew
  • Young Hash
  • Vida Loca
  • Cioffi
  • Eddie Brock

 

Cosa sapere

La diretta televisiva di Capodanno in Musica è affiancata dalle radio partner Radio 101 e Radio Norba, che diffondono la musica del concertone in contemporanea alle trasmissioni tv.

 

 "Io e Federica non avevamo mai lavorato insieme prima dello scorso anno. Adesso ci conosciamo meglio e possiamo divertirci di più. Quest’anno poi iniziamo un po’ più tardi, dopo La ruota della fortuna. Io sono molto contento, condurre mi piace e posso anticiparvi che canterò anche io sul palco", ha preannunciato Fabio Rovazzi, conduttore del concertone insieme a Federica Panicucci.

