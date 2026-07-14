Eurovision 2027, Burgas e Sofia in finale per ospitare il contest

Nel maggio di quest’anno Dara ha alzato il trofeo al cielo consegnando la prima storica vittoria alla Bulgaria. Negli anni la nazione aveva conquistato un posto in finale soltanto in altre cinque occasioni: nel 2007 con Elitsa e Stoyan, nel 2016 con Poli Genova, nel 2017 con Kristian Kostov, nel 2018 con gli Equinox e nel 2021 con Victoria

BNT, broadcaster bulgaro, ha annunciato le due città in lizza per ospitare la 71esima edizione dell’Eurovision Song Contest: Burgas e Sofia . La decisione finale sarà comunicata tra poche settimane. Escluse Plovdiv e Varna, città natale dell’ultima vincitrice Dara .

eurovision 2027, in corso il processo per scegliere la città ospitante

BNT ha annunciato le due città arrivate all’ultimo turno del processo di selezione per scegliere la città ospitante l’Eurovision Song Contest 2027: Sofia e Burgas. In attesa di conoscere le date della 71esima edizione della competizione canora, il broadcaster ha comunicato l’esclusione di Plovdiv e Varna, quest’ultima città natale di Dara (FOTO), vincitrice con il brano Bangaranga sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna.

Martin Green, Direttore dell’Eurovision Song Contest, ha commentato l’esclusione delle due città: “Grazie a Plovdiv e a Varna per la loro passione per l’Eurovision Song Contest e per l’interesse nell’ospitare questo evento che unisce milioni di persone in tutto il mondo con il potere della musica. Una competizione così intensa tra città sottolinea i significativi benefici economici e sociali nell’ospitare”.

Green ha aggiunto: “Entrambe le candidature hanno dimostrato quanto sia diffuso il sostegno per l'evento del prossimo anno in tutta la Bulgaria e ci auguriamo che entrambe le città prendano parte alle celebrazioni nazionali del prossimo maggio”. Al momento massimo riserbo sui nomi dei conduttori.