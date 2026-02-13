Noisy Naples Fest 2026, a Napoli Kasabian, Franz Ferdinand e altri

La rassegna musicale nata nel 2016 quest'anno ospita grandi nomi della scena internazionale rock e non solo. Due giorni di grande spettacolo alla Mostra d'Oltremare

Due giorni di musica con grandi nomi internazionali a Napoli, il 23 e il 24 luglio col Noisy Naples Fest 2026, edizione con grandi ospiti e con molte novità a partire dalla location che trova spazi più grandi e approda alla Mostra D'Oltremare.

Quattro concerti ogni giorno con due headliner e un’area allestita ad hoc con ampi spazi dedicati al pubblico e all’intrattenimento e dj set.

La presentazione della nuova edizione include l'elenco dei primi nomi. A Napoli suoneranno dal vivo i Franz Ferdinand, i Kasabian, gli Skunk Anansie e i Planet Funk.

La prima volta dei Franz Ferdinand a Napoli Napoli si inserisce nel circuito dei grandi festival estivi con Noisy Naples Fest, una rassegna musicale che allarga gli orizzonti e gli spazi fisici offrendo al capoluogo partenopeo e agli amanti della musica una serie di show imperdibili per chi apprezza il rock, l'elettronica e non solo.

Il nuovo format della kermesse immagina due giorni di musica per una platea più vasta di quella ospitata dall'Arena Flegrea, venue storica del Festival che dal 2016 che ha dato il benvenuto nell’ultimo decennio a tantissimi grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale.

L'edizione 2026 sarà una novità sotto vari punti di vista e punta a conquistare gli estimatori delle grandi band.

Ai Franz Ferdinand, per la prima volta in concerto a Napoli, toccherà la giornata inaugurale, mentre mentre il giorno seguente saranno i Kasabian, nella loro unica tappa in Italia, ad infiammare il pubblico - per loro, un ritorno al Noisy dopo il successo del 2018.

Accanto agli headliner, un cast internazionale e trasversale con nomi iconici come Skunk Anansie e Planet Funk, per una line-up pensata per incontrare i gusti di un pubblico che attraversa le generazioni.

Non è tutto qui, naturalmente. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi annunci con nuovi nomi per completare il cartellone del festival.

I biglietti in vendita da lunedì 16 febbraio Da lunedì 16 febbraio su Noisynaples.com e etes.it e sui circuiti autorizzati saranno in vendita i ticket per il Festival.

Si potrà acquistare il biglietto d'ingresso per una giornata singola o per entrambi i giorni con la formula abbonamento che prevede una tariffa scontata.

Il Noisy Naples Fest 2026 è prodotto da Make It Happen. Nato dieci anni fa, come una sfida culturale, ha portato in Campania, a Napoli, all’Arena Flegrea molti grandi nomi del panorama musicale mondiale.

Sting, Massive Attack, Robert Plant, Ludovico Einaudi, Noel Gallagher, OneRepublic, Black Coffee, LP, Paul Kalkbrenner, Chick Corea, Europe, Diana Krall, Thirty Seconds to Mars, si sono esibiti nelle varie edizioni per il pubblico di Napoli mescolandosi in cartellone con i grandi artisti della tradizione musicale partenopea, da Eduardo De Crescenzo a Enzo Avitabile, Edoardo Bennato, James Senese, Almamegretta, 99 Posse, e Nu Genea. Leggi anche Enzo Avitabile, concerto a Napoli con De Gregori, Jovanotti e Touré