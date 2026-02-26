Chi è Gianluca Gazzoli, conduttore a Sanremo per le Nuove Proposte

Speaker radiofonico, podcaster e volto televisivo, Gianluca Gazzoli è il conduttore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. Dopo aver accompagnato i giovani artisti nel percorso verso l’Ariston, torna sul palco per la finale del 26 febbraio che vedrà sfidarsi Angelica Bove e Nicolò Filippucci. “La cosa più difficile era arrivare qui, ora divertiamoci”, ha dichiarato in conferenza stampa

Gianluca Gazzoli è il volto che ha condotto Sanremo Giovani e che in queste serate del Festival di Sanremo 2026 (DIRETTA DELLA TERZA SERATA - LA SCALETTA DELLA TERZA SERATA) accompagna le Nuove Proposte sul palco dell’Ariston. Oggi, 26 febbraio, sarà al fianco dei due finalisti Angelica Bove e Nicolò Filippucci, pronti a contendersi la vittoria della categoria. Dalla passione per lo sport al successo nel mondo del podcasting, fino al racconto personale della malattia e della resilienza: ecco chi è il conduttore radiofonico diventato uno dei narratori più seguiti della sua generazione.

La carriera tra radio, tv e Festival Classe 1988, nato a Vigevano e cresciuto a Cologno Monzese, Gianluca Gazzoli ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo dai villaggi turistici, palestra formativa per molti conduttori italiani. Da lì sono arrivate le prime esperienze in radio, passando per Radio Number One e Radio2, fino alla televisione con programmi come The Voice e Quelli che il calcio. Il Festival di Sanremo non è una novità per lui: nel 2017, durante una delle edizioni guidate da Carlo Conti, ha condotto la diretta radiofonica della kermesse su Radio2 insieme ad Andrea Delogu e Gianfranco Monti. Negli anni ha collaborato anche con Dmax e Sky, consolidando una presenza trasversale tra intrattenimento e approfondimento. Attualmente è alla guida di Gazzology su Radio Deejay, programma che mescola musica, interviste e storytelling personale. Approfondimento Sanremo 2026, Angelica Bove con Mattone: testo e significato del brano

Il fenomeno “Passa dal BSMT” Parallelamente al percorso tradizionale, Gazzoli ha costruito una forte identità digitale. Il suo nome è legato soprattutto a Passa dal BSMT, progetto creativo e indipendente nato nell’aprile 2022 e diventato uno dei podcast più seguiti in Italia. Oltre 240 ospiti italiani e internazionali hanno attraversato il suo studio: da Jared Leto a Valentino Rossi, da Ben Affleck a Matt Damon, passando per Tiziano Ferro, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Gianni Morandi, James Blunt, Michelle Hunziker, Carlo Verdone, Jovanotti, Amadeus, Roberto Saviano, Federica Pellegrini, Ultimo e Paolo Bonolis. Il successo del podcast ha rafforzato la sua immagine di intervistatore capace di alternare leggerezza e profondità, creando un clima di confidenza che spesso porta gli ospiti a raccontarsi in modo inedito. Approfondimento Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con Laguna: testo e significato

Il libro e la filosofia degli “underdog” Nell’ottobre scorso è uscito in libreria Anche quando nessuno ci crede – La rivincita degli underdog. Il volume raccoglie dieci storie di persone partite sfavorite che hanno ribaltato ogni pronostico. Il concetto di “underdog”, mutuato dal linguaggio sportivo, è diventato una chiave narrativa centrale anche nel suo percorso professionale: dare spazio a chi lotta, cade e riparte. Una cifra che si riflette oggi nel suo ruolo a Sanremo, dove accompagna giovani artisti alla prima grande esposizione nazionale. In conferenza stampa, il giorno dopo aver guidato le Nuove Proposte sul palco, ha dichiarato: “È un’emozione grandissima e un onore poter accompagnare questi ragazzi. Sono davvero forti”. E ha raccontato il consiglio dato prima dell’esibizione: “La cosa più difficile è stato arrivare qui, ora divertiamoci”. Approfondimento Sanremo Giovani 2026 al via dall'11 novembre con Carlo Conti e Gazzoli

La vita privata e la malattia Appassionato di sport fin da bambino, Gazzoli ha praticato basket fino a 15 anni, quando un problema al cuore lo ha costretto a smettere. Vive con un defibrillatore impiantato, esperienza che ha trasformato in una spinta motivazionale e in un racconto pubblico di resilienza. È sposato con Sara Bolla ed è padre di due bambine. Lo scorso settembre ha condiviso sui social la scomparsa della madre, Giovanna, a 65 anni, con un messaggio che ha ricevuto grande partecipazione da parte di colleghi e pubblico. Approfondimento Gianluca Gazzoli, la carriera