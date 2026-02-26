La terza serata di Sanremo 2026, conferenza stampa e anticipazioni

La co-conduttrice della terza serata è Irina Shayk che saluta in italiano e poi ricorda che "so che il Festival è stato lanciato nel 1951 dunque ha più di sett'antanni: non c'è nessuna storia così longeva al mondo. Non vedo l'ora di salire su quel palco". In merito alla guerra tra Russia e Ucraina Irina Shayk, che è di origini russe, dice che "siamo qui per celebrare l'amore e la pace, non rilascio commenti a carattere politico anche se so che nel mondo stanno accandeno cose brutte. Da russa sono lieta di questa occasione, mi spiace non parlare italiano, dal profondo del cuore mando amore e pace e a chi non è stato lieto del mio invito dico che non si ouò piacere a tutti". Sui suoi gusti musica Irina Shayk racconta che "mia mamma è stata insegnante di musica per 25 anni e io cantavo in un coro ma non chiedetemi di cantare ora per voi perché non lo farò. Mia mamma ascoltava Laura Pausini, Adriano Celentano, Anna Oxa e tanti altri, la musica italiana va diretta al cuore come il Festival è nel dna della storia italiana. Credo addirittura che Eurovision sia stato costruito ispirandosi a Sanremo: quando Carlo mi ha proposto di condurre insieme a Laura Pausini non ho potuto dire no perché voglio essere parte del vostro dna". Parlando della sua fanciullezza ha ricordato di essere cresciuta "in un paesino sperduto ma avevamo un bel giardino e dunque oggi so curare l'orto. Nella mia vita è stato importante ricordarmi da dove vengo, ho avuti una vita felice e semplice con i mie genitori e mia sorella, è importante la vicinanza dei nostri cari. A mia figlia, quando dice che vuole andare in vacanza, le dico che prima deve lavorare, deve aiutarci a pulire in casa, e poi se ne parla". Coinvolta sul tema del mondo femminile la Shayk dice che "sono una femminista a mio modo, certe volte vorrei che gli uomini cambiassero nel loro modo di essere, ma gli voglio bene lo stesso. E comunque le donne sono forti".