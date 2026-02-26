La terza serata di Sanremo 2026, conferenza stampa e anticipazioni

La terza serata di Sanremo 2026, la conferenza stampa e le anticipazioniMusica Foto Getty; immagini video di Giorgiana Cristalli per Ansa
Introduzione
Terza serata del Festival di Sanremo (LA DIRETTA) che resta con gli ascolti non in linea con le aspettative anche se recupera un due per cento di share. Con Carlo Conti e Laura Pausini a condurre la serata ci sarà Irina Shayk. Super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys che canterà in italiano per onorare le sue origini; The Kolors si esibiranno live in Piazza Colombo mentre a bordo della nave Costa torviamo sempre Max Pezzali. La serata sarà aperta dalla finale delle Nuove Proposte che vede in lizza Angelica Bove e Nicolò Filippucci
Quello che devi sapere
AUDITEL ILLUSTRA I DATI DI ASCOLTO DELLA SECONDA SERATA
L'ascolto medio della seconda serata è stato di poco superiore ai nove milioni mentre lo share si è attestato sul 59,5 per cento. Per Rai il Festival si conferma in ottima salute con uno share aumentato di due punti. Questi parametri cominciano a delinerare una visione collettiva che sarà definita a fine Festival. La Rai esprime anche soddisfazione per l'asetto scenografico costruito da ogni singolo cantante sul palco: insomma la musica oltre che ad ascoltarla si guarda.
BOVE E FILIPPUCCI FINALE NUOVE PROPOSTE, ALICIA KEYS CANTA IN ITALIANO
La serata sarà aperta dalla finale delle Nuove Proposte che vede in lizza Angelica Bove e Nicolò Filippucci. E a proposito di Premi stasera verranno assegnati anche quelli delle due sale stampe. Attraverso la storia di Paolo Sarullo si parlerà di bullismo mentre Laura Pausini parlerà di Pace attraverso Heal the World di Michael Jackson insieme al Piccolo Coro dell'Antoniano. Super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys che proporranno L'Aurora; per altro Alicia Keys canterà in italiano per onorare le sue origini. Giulio Rapetti Mogol riceverà il Premio alla Carriera. Si ride, infine, con Fabio De Luigi e Virgina Raffaele.
IRINA SHAYK: "NON PARLO DI GUERRA, NON RILASCIO COMMENTI POLITICI"
La co-conduttrice della terza serata è Irina Shayk che saluta in italiano e poi ricorda che "so che il Festival è stato lanciato nel 1951 dunque ha più di sett'antanni: non c'è nessuna storia così longeva al mondo. Non vedo l'ora di salire su quel palco". In merito alla guerra tra Russia e Ucraina Irina Shayk, che è di origini russe, dice che "siamo qui per celebrare l'amore e la pace, non rilascio commenti a carattere politico anche se so che nel mondo stanno accandeno cose brutte. Da russa sono lieta di questa occasione, mi spiace non parlare italiano, dal profondo del cuore mando amore e pace e a chi non è stato lieto del mio invito dico che non si ouò piacere a tutti". Sui suoi gusti musica Irina Shayk racconta che "mia mamma è stata insegnante di musica per 25 anni e io cantavo in un coro ma non chiedetemi di cantare ora per voi perché non lo farò. Mia mamma ascoltava Laura Pausini, Adriano Celentano, Anna Oxa e tanti altri, la musica italiana va diretta al cuore come il Festival è nel dna della storia italiana. Credo addirittura che Eurovision sia stato costruito ispirandosi a Sanremo: quando Carlo mi ha proposto di condurre insieme a Laura Pausini non ho potuto dire no perché voglio essere parte del vostro dna". Parlando della sua fanciullezza ha ricordato di essere cresciuta "in un paesino sperduto ma avevamo un bel giardino e dunque oggi so curare l'orto. Nella mia vita è stato importante ricordarmi da dove vengo, ho avuti una vita felice e semplice con i mie genitori e mia sorella, è importante la vicinanza dei nostri cari. A mia figlia, quando dice che vuole andare in vacanza, le dico che prima deve lavorare, deve aiutarci a pulire in casa, e poi se ne parla". Coinvolta sul tema del mondo femminile la Shayk dice che "sono una femminista a mio modo, certe volte vorrei che gli uomini cambiassero nel loro modo di essere, ma gli voglio bene lo stesso. E comunque le donne sono forti".
CARLO CONTI: "APRO CON LE NUOVE PROPOSTE"
Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti prosegue con la valorizzazione delle Nuove Proposte e poi, in merito agli ascolti, dice "la cosa importante è che siamo cresciuti ora continuiamo a pedalare col sorriso sulle labbra". Questi gli artisti che si esibiranno stasera: Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta & Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale e Tredici Pietro.
CARLO CONTI: "SCEGLIERE LE CANZONI È COME ANDARE DAL FIORAIO"
Il clima si accende quando esce il tema che le donne sono poche rappresentate: "Mi assumo le responsabilità delle scelte che ho fatto poi aggiungo che forse non sono arrivate proposte. Forse è un momento discografico in cui c'è più musica maschile e a prescindere io ho scelto le canzoni". Dei nomi che sono stati fatti Carlo Conti ha detto che solo Emma Nolde ha presentato un brano e "che si parlerà molto di lei nei prossimi anni". Sul finale della conferenza si è acceso il dibattito su un presunto troppo pietismo col quale vengono trattate le persone diversamente abili ospitate al Festival: ovviamente Carlo Conti ha smentito aggiungendo che "è importantissima la finestra che il Festival offre e che se anche non fosse perfetta è sempre meglio di niente".