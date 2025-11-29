Quali sono i Paesi Ocse dove si consuma più alcol?

L’abuso di alcol rappresenta una minaccia significativa per la salute pubblica: il consumo eccessivo di bevande alcoliche è infatti legato a un maggiore rischio di sviluppare varie patologie croniche e tumori. Oltre ai danni sanitari, il rapporto Health at a Glance 2025 dell’OCSE evidenzia anche l’impatto economico del problema, stimando che nei 38 Paesi sviluppati membri dell'organizzazione la cura e la prevenzione delle patologie legate all’alcol assorbano in media circa il 2,4% della spesa sanitaria annuale