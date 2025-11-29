Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Quali sono i Paesi Ocse dove si consuma più alcol?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

L’abuso di alcol rappresenta una minaccia significativa per la salute pubblica: il consumo eccessivo di bevande alcoliche è infatti legato a un maggiore rischio di sviluppare varie patologie croniche e tumori. Oltre ai danni sanitari, il rapporto Health at a Glance 2025 dell’OCSE evidenzia anche l’impatto economico del problema, stimando che nei 38 Paesi sviluppati membri dell'organizzazione la cura e la prevenzione delle patologie legate all’alcol assorbano in media circa il 2,4% della spesa sanitaria annuale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ