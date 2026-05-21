Il Premio “Mattia Torre” torna anche nel 2026 con una nuova edizione dedicata ai giovani autori under 35. Il concorso, promosso dal Tuscia Film Fest insieme alla famiglia e agli amici dello sceneggiatore e regista di Boris e La linea verticale, è rivolto a monologhi comici, umoristici e di satira sociale e politica. In palio premi in denaro, riconoscimenti speciali e la possibilità di vedere i propri testi portati in tv a Propaganda Live e Splendida Cornice

È online il bando di partecipazione alla seconda edizione del Premio “Mattia Torre”.

Promosso e organizzato dal Tuscia Film Fest - in collaborazione con la famiglia e gli amici dell’autore, sceneggiatore e regista scomparso nel 2019 - il riconoscimento nasce con l’intento di promuovere l’eredità di Mattia Torre, il suo contributo alla letteratura, al teatro, al cinema e alla serialità e la sua influenza sull’immaginario e il linguaggio contemporanei.

Il concorso anche nel 2026 sarà aperto ad autrici e autori di qualsiasi nazionalità under 35 e ha come oggetto monologhi comici, umoristici, di satira di costume, politica e sociale.

COME PARTECIPARE

Per partecipare c’è tempo fino al 26 luglio 2026; il form d’iscrizione online è disponibile sul sito www.tusciafilmfest.com dove è possibile anche consultare e scaricare il regolamento completo della seconda edizione.

I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, scritto in lingua italiana, rigorosamente inedito e redatto senza alcun ausilio di sistemi di intelligenza artificiale.

La lunghezza dei testi non dovrà superare i 5.500 caratteri (spazi inclusi).

I PREMI E I RICONOSCIMENTI

Il Premio della Giuria comprende una somma in denaro di euro 2.000 e un trofeo artistico rappresentante un faro, simbolo del Premio, realizzato dal Maestro Ferdinando Codognotto.

Il Premio del Pubblico comprende una somma in denaro di euro 1.000 e una targa artistica realizzata dal Maestro Ferdinando Codognotto.

Verranno assegnati, inoltre, i premi speciali Propaganda Live e Splendida Cornice che prevedono la rappresentazione di una o più opere vincitrici e/o finaliste all’interno delle due trasmissioni televisive nel corso della stagione 2026/27.