Tram deragliato a Milano, gli attimi prima dell'incidente a bordo del mezzo. VIDEO

Cronaca

Un filmato girato sul tram 9 mostra i momenti precedenti allo schianto del 27 febbraio, in cui due uomini hanno perso la vita e una quarantina di persone sono rimaste ferite. Il video mostra il tramlink affollato di passeggeri, che sembrano ondeggiare per l'alta velocità del mezzo 

