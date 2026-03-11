Un filmato girato sul tram 9 mostra i momenti precedenti allo schianto del 27 febbraio, in cui due uomini hanno perso la vita e una quarantina di persone sono rimaste ferite. Il video mostra il tramlink affollato di passeggeri, che sembrano ondeggiare per l'alta velocità del mezzo
Un filmato girato sul tram 9, deragliato a Milano il 27 febbraio, mostra i momenti precedenti allo schianto in via Vittorio Veneto. Il video mostra il tramlink affollato di passeggeri, che sembrano ondeggiare per l'alta velocità del mezzo. Nell'incidente, due uomini hanno perso la vita e una quarantina di persone sono rimaste ferite.
