Not found, la morte non dovrebbe impedire di trovarci

Nella sua rubrica “ChiaraMente” per Sky TG24 Insider, la scrittrice Chiara Gamberale, autrice di “Dimmi di te”, riflette sulla morte e su come raccontarla, partendo dalla tragedia dei sub morti alle Maldive e in particolare dal caso delle professoressa Monica Montefalcone e alla ricercatrice Muriel Odennino, la cui pagina persona era stata rimossa dal sito dell'Università di Genova
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