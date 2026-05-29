Not found, la morte non dovrebbe impedire di trovarci

Nella sua rubrica “ChiaraMente” per Sky TG24 Insider, la scrittrice Chiara Gamberale, autrice di “Dimmi di te”, riflette sulla morte e su come raccontarla, partendo dalla tragedia dei sub morti alle Maldive e in particolare dal caso delle professoressa Monica Montefalcone e alla ricercatrice Muriel Odennino, la cui pagina persona era stata rimossa dal sito dell'Università di Genova