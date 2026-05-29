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Not found, la morte non dovrebbe impedire di trovarci

Chiara Gamberale
"Courtesy Dan Europe"

Nella sua rubrica “ChiaraMente” per Sky TG24 Insider, la scrittrice Chiara Gamberale, autrice di “Dimmi di te”, riflette sulla morte e su come raccontarla, partendo dalla tragedia dei sub morti alle Maldive e in particolare dal caso delle professoressa Monica Montefalcone e alla ricercatrice Muriel Odennino, la cui pagina persona era stata rimossa dal sito dell'Università di Genova

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