Crans-Montana, località sciistica di lusso e meta turistica dei vip

Mondo
La cittadina ha conservato la sua vocazione mondana ma sempre all'insegna dell'understatement, di un turismo selezionato, in uno degli scenari più suggestivi dell'area con panorami che comprendono anche il Monte Bianco e il Cervino

Crans-Montana, teatro della strage di Capodanno, è un comune del Canton Vallese, nel distretto di Sierre, di circa 11 mila abitanti. Da sempre meta del jet set internazionale, rappresenta una delle località sciistiche più note delle Alpi svizzere. La cittadina ha conservato la sua vocazione mondana ma sempre all'insegna dell'understatement, di un turismo selezionato, in uno degli scenari più suggestivi dell'area con panorami che comprendono anche il Monte Bianco e il Cervino. Il centro "nasce" dalla passione di due amici, Louis Antille et Michel Zufferey, che restano folgorati dalla bellezza dell'altopiano e nel 1893 inaugurano il primo albergo, il Parc, che segna l'inizio della 'Cra' come punto di riferimento per i turisti. La qualità dell'aria e le condizioni atmosferiche hanno favorito la nascita, già a partire dal 1899, di molti sanatori. Nel dopoguerra la località conosce il boom grazie al potenziamento delle vie di accesso e alla costruzione di infrastrutture. La cittadina diventa meta anche per gli amanti del golf ad alta quota. Hotel, chalet, negozi storici, insegne rimaste le stesse negli anni ma nelle vie del centro c'è spazio anche per i grandi marchi del lusso. Crans-Montana, è da sempre frequentata da industriali, attori e gente dello spettacolo. 

Gli affezionati di Crans-Montana

Qui amavano rifugiarsi, già a partire dagli anni '60 e '70, nomi come Jackie Kennedy, Alain Delon, Roger Moore e Gina Lollobrigida. Turismo di élite ma anche punto di riferimento per chi pratica lo sci ad alto livello: nel 1987 è stata scelta come sede dei mondiali ed è da sempre sede storica delle prove di coppa del mondo: sulle piste di Mont Lachaux e Nationale - tempio della velocità - sono in programma a fine mese (30-31 gennaio) le gare di discesa donne e il superg uomini (lo scorso anno ha chiuso sul podio l'azzurro Dominik Paris, terzo). La zona, inoltre,  offre opportunità anche per gli escursionisti con percorsi nella natura per gli appassionati del fondo. 

