La spedizione del Centro Studi Squali in Sudafrica si è conclusa

La spedizione sudafricana

La grande biodiversità del Sudafrica ha permesso di incontrare la maggior parte dei 𝐁𝐢𝐠 𝐅𝐢𝐯𝐞 Marini e Terrestri, con il 𝐒𝐚𝐟𝐚𝐫𝐢 finale. I dati che, nel corso del viaggio, sono stati raccolti sugli 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐛𝐫𝐨𝐧𝐳𝐞𝐢 permetteranno la realizzazione di 𝟑 𝐭𝐞𝐬𝐢 di laurea tra magistrali e triennali e alimenteranno le informazioni del database del Centro studi. Durante la missione, di grande importanza è stato il supporto logistico e umano della 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐞 𝐃𝐲𝐧𝐚𝐦𝐢𝐜𝐬. L'azienda sudafricana di ecoturismo e conservazione marina ha invitato i membri della spedizione alla 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 della Dr.ssa Els Vermeulen - Cetologa di fama internazionale - e ha dedicatoto loro un'intera 𝐬𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚 alla Great White House. Quest’anno le sorprese non sono mancate. A Gansbaai, dopo ben 2 anni di assenza, sono comparse le famigerate 𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞 Port e Starboard che, nella stessa mattina in cui il Team del CSS iniziava ad operare, hanno 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐜𝐚𝐭𝐨 uno 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐥𝐨 mostrandosi in tutta la loro imponenza ai membri del CSS, a pochi metri di distanza dall’imbarcazione come nel giugno 2023.





