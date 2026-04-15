La frana il 25 gennaio scorso ha devastato il paese in provincia di Caltanissetta. Fascicolo aperto per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Tra gli indagati anche il Ministro per la protezione civile Nello Musumeci e l'attuale presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ascolta articolo

Svolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi, il paese in provincia di Caltanissetta. Nel corso di un incontro con la stampa il procuratore di Gela Salvatore Vella, che ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, ha reso noto che 13 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. L'enorme smottamento trascinò a valle case e mezzi e decine di immobili rimasero sospesi nel vuoto. Gi sfollati furono circa 1500.

Indagati illustri Tra gli indagati ci sono gli ultimi 4 presidenti della Regione siciliana in carica dal 2010 al 2026 : Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani. Oltre ai presidenti della Regione (indagati sia in qualità di commissari delegati all'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza di Protezione civile nazionale che imponeva la realizzazione di opere di mitigazione del rischio della frana, che in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico), sono indagati i capi della Protezione civile regionale dal 2010 al 2026, tra cui Calogero Foti e Salvatore Cocina, i direttori generali della Regione preposti all'ufficio contro il dissesto idrogeologico e il responsabile dell'Ati che avrebbe dovuto eseguire le opere di mitigazione appaltate a inizio 2000. Il contratto si risolse per inadempimento nel 2010. I fondi stanziati, circa 12 milioni, sono ancora nelle casse della Regione. Approfondimento Frana di Niscemi, procura: fatto poco o nulla dal '97 a oggi