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Ritrovati la donna e i figli scomparsi in Friuli, stanno bene

Cronaca

Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi di 14 e 16 non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute

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Sono stati ritrovati nella giornata di mercoledì la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi di 14 e 16 non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute e - come fa sapere la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella - "in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita".
"Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari - spiega la Procura - in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile". Nella giornata di lunedì l'inviato di Sky TG24, Flavio Isernia, durante un'intervista al padre di Sonia Bottecchiari aveva rinvenuto nella casa una lettera della donna, dalla quale trapelava una situazione di sofferenza e profonda inquietudine.

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