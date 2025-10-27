Denise Pipitone, come sarebbe oggi a 25 anni: le foto age progression

Gli auguri dei genitori

Nel giorno del compleanno, il padre biologico, Pietro Pulizzi, in un messaggio su Facebook ha scritto: "Denise, amore mio, oggi è il tuo compleanno e il mio cuore è pieno di nostalgia e di amore per te. Anche se sono passati 21 anni senza averti al mio fianco, ogni giorno è stato un'eternità senza la tua presenza. Spero che tu sia felice e che la tua vita sia piena di luce e di gioia. Ti voglio bene, papà Pietro". In un altro messaggio congiunto la madre Piera Maggio e Pulizzi scrivono: "Denise, ci manchi tantissimo. Ovunque tu sia, sappi che la tua famiglia ti ama con tutto il cuore e non smetteremo mai di cercarti, la nostra forte speranza è di poterti riabbracciare presto. I tuoi genitori".

Il messaggio del sindaco

Anche il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha scritto un messaggio alla città: "Strappata all'affetto dei suoi cari quando aveva solo 4 anni in una calda giornata di settembre Denise Pipitone compie oggi 25 anni. Il primo settembre, giorno del rapimento, ed il 26 ottobre, giorno del compleanno di Denise, sono date che riportano alla memoria un dramma tuttora vissuto in primis dai suoi genitori e cari a cui si aggiunge un senso d'ingiustizia, il sogno di potere un giorno riabbracciare Denise, la speranza che ignara e non memore di quanto accaduto viva una vita felice in qualche parte del mondo".