Denise Pipitone, dna da rom bosniaca a Roma: i genitori sono in attesa

Nuova pista sulla scomparsa di Denise Pipitone , la bambina di quattro anni che sparì nel 2004 a Mazara del Vallo. Martedi 28 febbraio i Carabinieri hanno prelevato il dna a una ragazza di origini bosniache, chiamata Denisa, che attualmente risiede nella periferia Est di Roma. La notizia è stata data ieri sera dalla trasmissione Quarto Grado in onda su Rete 4. I genitori della bimba scomparsa hanno dichiarato sui social che non sapevano nulla di questa nuova indagine.

I genitori di Denise: “Siamo speranzosi”

"Siamo stati informati per mezzo dei vari messaggi che ci sono pervenuti. Non eravamo a conoscenza di nulla. Rimaniamo in attesa di eventuali notizie concrete, sempre con i piedi a terra. Non possiamo permetterci illusioni dolorose". E' quanto scrivono sul loro profilo social Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori della bambina scomparsa il 1° settembre nel 2004 a Mazara del Vallo. L'intervento dei genitori di Denise è avvenuto dopo che, ieri sera, durante la trasmissione televisiva di Rete 4 è stata data la notizia che i carabinieri avrebbero prelevato in un campo rom a Roma il dna di una ragazza bosniaca di 20 anni che potrebbe essere Denise Pipitone.