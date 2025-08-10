Il mistero della scomparsa di Angela Celentano e la pista turca

Il 10 Agosto 1996, sul Monte Faito in Campania, una bimba giocava. Intorno a lei i genitori e tutte persone conosciute, un gruppo della Comunità evangelica in gita. Ma bastarono pochi istanti e la bimba scomparve da un momento all'altro, come inghiottita nel nulla. In ventinove anni si sono avvicendate ipotesi e piste che hanno portato anche molto lontano, l'ultima - in attesa di verifica del Dna - è quella turca. Ma restano i dubbi tra versioni diverse e silenzi