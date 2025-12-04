Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Perché il Donbass resta decisivo per le sorti della guerra Russia-Ucraina

Jacopo Arbarello

Soldati ucraini pattugliano una zona di confine nel Donbass - Getty

Dal 2014, con l’annessione della Crimea e le rivolte di Donetsk e Luhansk, la regione è stata teatro di conflitti continui e le città strategiche cadute in mano russa hanno subito bombardamenti e spopolamento. Il Cremlino mira a completare la conquista, usando sia la forza militare sia la diplomazia. Gli ucraini resistono, cercando di salvare civili e infliggere perdite all’avanzata russa. Intanto la guerra continua con un passo lento ma inesorabile

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ