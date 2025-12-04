Perché il Donbass resta decisivo per le sorti della guerra Russia-Ucraina

Dal 2014, con l’annessione della Crimea e le rivolte di Donetsk e Luhansk, la regione è stata teatro di conflitti continui e le città strategiche cadute in mano russa hanno subito bombardamenti e spopolamento. Il Cremlino mira a completare la conquista, usando sia la forza militare sia la diplomazia. Gli ucraini resistono, cercando di salvare civili e infliggere perdite all’avanzata russa. Intanto la guerra continua con un passo lento ma inesorabile