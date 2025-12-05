Politica
Ddl stupro, la nuova legge sul consenso sarebbe rivoluzionaria?
Dopo lo stop in Senato e le polemiche tra maggioranza e opposizione, lo abbiamo chiesto a Elisabetta Canevini, magistrata del tribunale di Milano specializzata in reati di violenza sessuale: "Dal punto di vista giuridico non avrebbe una portata innovativa così consistente, ma darebbe un segnale culturale molto forte". Ecco perché
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi