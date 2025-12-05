Offerte Sky
Politica

Ddl stupro, la nuova legge sul consenso sarebbe rivoluzionaria?

Giulia Mengolini

©IPA/Fotogramma

Dopo lo stop in Senato e le polemiche tra maggioranza e opposizione, lo abbiamo chiesto a Elisabetta Canevini, magistrata del tribunale di Milano specializzata in reati di violenza sessuale: "Dal punto di vista giuridico non avrebbe una portata innovativa così consistente, ma darebbe un segnale culturale molto forte". Ecco perché

