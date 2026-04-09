Una bambina di 11 anni, che viaggiava su un monopattino elettrico, è rimasta gravemente ferita in un incidente con un'auto a Parabiago, nel Milanese. La ragazzina è stata soccorsa dal 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso ed è stata trasportata con quest'ultimo mezzo in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Ha riportato diversi traumi ma, secondo quanto riferito, è rimasta cosciente durante i soccorsi e il trasferimento. Illeso il conducente della vettura. Le cause dell'accaduto sono in fase di accertamento.