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Milano, undicenne grave dopo incidente in monopattino elettrico a Parabiago

Cronaca

La ragazzina è rimasta ferita dopo essersi scontrata contro un'auto. Soccorsa dal 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Illeso il conducente della vettura

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Una bambina di 11 anni, che viaggiava su un monopattino elettrico, è rimasta gravemente ferita in un incidente con un'auto a Parabiago, nel Milanese. La ragazzina è stata soccorsa dal 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso ed è stata trasportata con quest'ultimo mezzo in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Ha riportato diversi traumi ma, secondo quanto riferito, è rimasta cosciente durante i soccorsi e il trasferimento. Illeso il conducente della vettura. Le cause dell'accaduto sono in fase di accertamento. 

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