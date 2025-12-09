Rc auto, rappresentanti Cncu contro nuovi forfait risarcimento diretto

Alla luce di questo quadro, anche Movimento Consumatori “ritiene indispensabile avviare una riforma complessiva del meccanismo Rc Auto e auspica il ritorno a un sistema più trasparente e lineare, fondato sul principio ‘chi rompe paga’, che responsabilizzi realmente chi causa il danno e restituisca equilibrio al mercato”. Secondo l’associazione, “le possibili direttrici di riforma sono due”:

il ripristino di un modello basato sulla responsabilità civile pura;





il mantenimento della facoltatività del risarcimento diretto anche nella fase stragiudiziale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale.

“È il momento di ricostruire un sistema equilibrato, trasparente e realmente orientato alla tutela degli automobilisti. Movimento Consumatori continuerà a impegnarsi affinché ogni scelta regolatoria ponga al centro i diritti dei consumatori e non gli interessi del mercato assicurativo”, conclude l’associazione.

