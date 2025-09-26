Rc Auto, ancora rincari: nel secondo trimestre sale a 415 euro. I dati

Dal rapporto dell'autorità di vigilanza, quindi, emerge come i prezzi dell’Rc Auto siano ancora in aumento, anche se con un tasso di crescita minore. Nel dettaglio, i prezzi medi della Rc Auto nel secondo trimestre sono saliti del 3,7%, con una media di 415 euro. Secondo l'Ivass, tenendo conto dell'inflazione, in termini reali l'aumento è del +2,%. Il trend di crescita, su base annua, “è in decelerazione rispetto al primo trimestre del 2025 (in cui la variazione annua è del +4,1%) e rispetto al secondo trimestre del 2024 (in cui la variazione annua è del +7,0%). Il premio medio è inferiore del -17,7% rispetto al secondo trimestre del 2014

