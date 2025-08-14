Esplora tutte le offerte Sky
Bitcoin, valore criptovaluta ai massimi storici: oltre 124mila dollari

Economia
©Ansa

Trainata dal rialzo delle azioni statunitensi e dall'interesse degli investitori istituzionali, la criptovaluta ha battuto il precedente record stabilito il 14 luglio (123.205 dollari), superando i 124.500 dollari prima di scendere leggermente

Il Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo nelle prime contrattazioni asiatiche, superando per la prima volta la soglia dei 124 mila dollari. Trainata dal rialzo delle azioni statunitensi e dall'interesse degli investitori istituzionali, la criptovaluta ha battuto il precedente record stabilito il 14 luglio (123.205 dollari), superando brevemente i 124.500 dollari prima di scendere leggermente.

Impennata del 33% su base annua

Bitcoin, che a momento scambia a 121.570 dollari, non è nuova a queste accelerate: secondo i dati di CoinDesk, la più importante criptovaluta al mondo ha registrato un'impennata del 33% su base annua e di quasi il 120% negli ultimi 12 mesi. In netto rialzo anche Ether, che si avvicina al massimo storico toccato nel 2021: la seconda maggiore criptovaluta è salita di quasi il 4% fino a 4.786,54 dollari, a un soffio dal record di 4.868,8 dollari. Tra le altre, Xrp, la terza criptovaluta al mondo, è salita del 2,6% a 3,3038 dollari. Solana e Cardano hanno messo a segno rispettivamente guadagni 6,5% e il 19,5%, con Cardano incoraggiata anche dai piani di quotazione avanzati da Grayscale Investments per un Etf spot su Cardano. Tra le memecoin (criptovalute nate da meme di Internet), Dogecoin è salita del 6,8%, mentre $TRUMP cresce del 7,1%.

