Bitcoin, valore criptovaluta ai massimi storici: oltre 124mila dollari

Trainata dal rialzo delle azioni statunitensi e dall'interesse degli investitori istituzionali, la criptovaluta ha battuto il precedente record stabilito il 14 luglio (123.205 dollari), superando i 124.500 dollari prima di scendere leggermente
Il Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo nelle prime contrattazioni asiatiche, superando per la prima volta la soglia dei 124 mila dollari. Trainata dal rialzo delle azioni statunitensi e dall'interesse degli investitori istituzionali, la criptovaluta ha battuto il precedente record stabilito il 14 luglio (123.205 dollari), superando brevemente i 124.500 dollari prima di scendere leggermente.
Impennata del 33% su base annua
Bitcoin, che a momento scambia a 121.570 dollari, non è nuova a queste accelerate: secondo i dati di CoinDesk, la più importante criptovaluta al mondo ha registrato un'impennata del 33% su base annua e di quasi il 120% negli ultimi 12 mesi. In netto rialzo anche Ether, che si avvicina al massimo storico toccato nel 2021: la seconda maggiore criptovaluta è salita di quasi il 4% fino a 4.786,54 dollari, a un soffio dal record di 4.868,8 dollari. Tra le altre, Xrp, la terza criptovaluta al mondo, è salita del 2,6% a 3,3038 dollari. Solana e Cardano hanno messo a segno rispettivamente guadagni 6,5% e il 19,5%, con Cardano incoraggiata anche dai piani di quotazione avanzati da Grayscale Investments per un Etf spot su Cardano. Tra le memecoin (criptovalute nate da meme di Internet), Dogecoin è salita del 6,8%, mentre $TRUMP cresce del 7,1%.
Approfondimento
Trump e il suo governo stanno facendo enormi profitti con le crypto
©Ansa
Criptovalute, quasi 500 milioni le possiedono: i miliardari sono 22
Secondo il “Crypto Wealth report 2023” di Henley & Partners i Paperoni sono in netta minoranza: l’1% supera il milione di dollari di attivi, con 182 cento-milionari. Il numero dei miliardari se si considerano solo i Bitcoin scende a sei. Nella classifica dei Paesi con più appeal per gli investitori l’Italia è 13esima: in vetta Singapore seguita da Svizzera ed Emirati Arabi