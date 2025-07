Trump e il suo governo stanno facendo enormi profitti con le crypto

Durante la campagna elettorale, le grandi aziende che gestiscono lo scambio di valute digitali hanno inondato di donazioni le casse dei due partiti in corsa. Trump e la famiglia si sono buttati a capofitto nel mondo delle crypto. Ma non solo: anche 7 membri del gabinetto e circa 70 funzionari nominati dall'amministrazione detengono asset digitali, per almeno 193 milioni di dollari