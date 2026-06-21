Tassa Ue sui piccoli pacchi al via da luglio, ma in Italia potrebbe essere doppiaEconomia
Introduzione
Dall'1 luglio entreranno in vigore nuove misure che interesseranno le spedizioni di valore inferiore ai 150 euro provenienti dai Paesi extra Unione europea. La principale novità è l'abolizione della franchigia doganale introdotta nel 1992, che finora consentiva l'ingresso senza dazi dei piccoli pacchi: al suo posto è previsto l’arrivo di nuovi balzelli, che per il nostro Paese però potrebbero essere doppi. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Le tasse in arrivo
Dal 1° luglio scatterà un dazio europeo forfettario di 3 euro per spedizione, primo tassello della riforma delle dogane dell'Ue che sarà completata nel 2028 con il nuovo sistema informatico comune (Data Hub). Al prelievo europeo potrebbe sommarsi anche la tassa italiana da 2 euro prevista dalla Legge di Bilancio e sospesa fino a luglio. Se entrambe entrassero in vigore, il costo aggiuntivo arriverebbe a 5 euro per spedizione, cui si aggiunge l'Iva. Da novembre è inoltre prevista una distinta handling fee europea destinata a coprire i costi amministrativi delle operazioni doganali.
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Le ragioni dietro il cambiamento
La stretta nasce per contrastare la crescita dell'e-commerce extraeuropeo e la concorrenza dei prodotti a basso costo provenienti soprattutto dalla Cina. Secondo i dati dell'Unione europea, nel solo 2024 sono arrivati nel mercato unico 4,6 miliardi di piccoli pacchi, il 91% dei quali dalla Cina, mentre dal 2022 il volume delle spedizioni è raddoppiato ogni anno.
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Il punto di vista dell’Unione europea
Bruxelles sostiene che la riforma delle dogane consentirà di aggiornare regole ormai superate, rafforzare i controlli e sostenere le imprese europee, contrastando gli operatori che sfruttano le attuali lacune del sistema. La misura della tassa da 3 euro viene inoltre giustificata con esigenze ambientali e con la volontà di riequilibrare la concorrenza nei confronti delle aziende europee. Secondo i critici, tuttavia, il nuovo sistema finirà per gravare sui consumatori che acquistano prodotti a basso costo perché non possono permettersi alternative più care.
Il nodo della doppia imposizione
Il governo del nostro Paese deve ora decidere se mantenere anche la tassa italiana da 2 euro o rinunciarvi per evitare la sovrapposizione con il nuovo dazio europeo. Molte imprese del settore ritengono infatti eccessivo un aggravio complessivo di 5 euro su spedizioni che spesso riguardano prodotti di valore molto contenuto. Anche per questo il ministero dell'Economia starebbe valutando possibili correttivi.
Le preoccupazioni della logistica
A chiedere la cancellazione della tassa italiana è Confetra, la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica, che ha scritto al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sostenendo che la misura rischia di trasformarsi in un autogol. Secondo la relazione tecnica, il contributo dovrebbe garantire allo Stato un gettito di 122,5 milioni di euro nel 2026 e circa 245 milioni l'anno dal 2027. Confetra ritiene però che queste stime non considerino il funzionamento della logistica europea, fortemente integrata. Se l'Italia diventasse più costosa degli altri Paesi membri, i grandi corrieri potrebbero trasferire i voli cargo verso Germania, Belgio o Paesi Bassi, effettuando lì lo sdoganamento e trasportando poi le merci in Italia via camion. Questo comporterebbe non solo una riduzione del traffico negli aeroporti italiani, ma anche minori controlli sulle merci in ingresso.
Cosa potrebbe succedere
Nelle scorse settimane l'associazione ha simulato due possibili scenari per il periodo luglio-novembre 2026. Nel primo, con il mantenimento della tassa italiana, il Paese perderebbe circa il 50% dei traffici – come già sarebbe accaduto nei primi mesi del 2026 prima del rinvio della misura – e lo Stato incasserebbe complessivamente circa 70 milioni di euro, di cui 51 milioni derivanti dall'imposta nazionale. Nel secondo scenario, con l'eliminazione della tassa italiana, l'Italia recupererebbe l'intero volume dei traffici e incasserebbe comunque circa 38 milioni di euro grazie alla quota dei dazi europei riscossa sulle operazioni di sdoganamento. Per Confetra, la differenza tra i due scenari sarebbe quindi di appena 32 milioni di euro nell'arco di cinque mesi, un vantaggio ritenuto troppo limitato rispetto al rischio di perdere stabilmente quote di mercato a favore degli altri hub logistici europei. Per questo l'associazione chiede al governo di eliminare il contributo nazionale o, almeno, di rinviarne l'entrata in vigore fino a novembre, quando entrerà in vigore anche la handling fee europea.
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