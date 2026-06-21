A chiedere la cancellazione della tassa italiana è Confetra, la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica, che ha scritto al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sostenendo che la misura rischia di trasformarsi in un autogol. Secondo la relazione tecnica, il contributo dovrebbe garantire allo Stato un gettito di 122,5 milioni di euro nel 2026 e circa 245 milioni l'anno dal 2027. Confetra ritiene però che queste stime non considerino il funzionamento della logistica europea, fortemente integrata. Se l'Italia diventasse più costosa degli altri Paesi membri, i grandi corrieri potrebbero trasferire i voli cargo verso Germania, Belgio o Paesi Bassi, effettuando lì lo sdoganamento e trasportando poi le merci in Italia via camion. Questo comporterebbe non solo una riduzione del traffico negli aeroporti italiani, ma anche minori controlli sulle merci in ingresso.