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Cinema

Venezia 83, dietro il palmarès: Woman Unknown vince, ma il verdetto racconta molto di più

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Non solo chi ha vinto, ma che cosa racconta il verdetto di Venezia 83. Il Leone d’Oro a Woman Unknown, il Gran Premio a Possible Love, la regia a DAU e le Coppe Volpi a Mathilde Arcel e John Malkovich disegnano un palmarès che premia corpi feriti, desideri proibiti e linguaggi della colpa. E mentre la giuria di Maggie Gyllenhaal sceglie opere radicali e poco accomodanti, l’Italia resta senza premi ufficiali

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