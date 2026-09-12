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Musica

Musica Live, si spende per le star e si sacrificano gli emergenti

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso
©Getty

I concerti si moltiplicano e la gente è disposta a spendere anche 100 euro per un biglietto. Ma non si arriva a 20 quando sul palco ci sono artisti emergenti. È un settore che rischia l'estinzione. Ufficializziamo gli opening act

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