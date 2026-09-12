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Ebola, perché in Congo i bambini sono vittime due volte

Silvia Donnini

Silvia Donnini
©Getty

La Repubblica Democratica del Congo si trova oggi ad affrontare la più grave epidemia di Ebola della sua storia. A essere colpiti sono soprattutto i bambini che rischiano di essere vittime due volte. La prima, quando il virus li colpisce. La seconda, quando a causa della malattia perdono i genitori. "La mortalità sotto i 5 anni d'età è molto elevata ed è terribile vedere un bambino morire da solo, senza l’amore dei propri cari", spiega a Sky Insider Neal Russell, consulente pediatrico di Medici Senza Frontiere

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