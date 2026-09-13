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Musica

Il popolo di Céline Dion al concerto di Parigi tra volti, storie e ricordi: "Lei è tutto"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
©Getty

Tanti, felici, appassionati e bellissimi: sono i fan di Céline Dion, arrivati da ogni parte del mondo solo per lei e per la sua musica, che tanto dà loro ogni giorno. Mamme che accompagnano i figli e le figlie, gruppi di amici, fidanzati e sposi: le canzoni dell’artista canadese sono intergenerazionali e per tutti, senza nessuna distinzione. E soprattutto parlano d’amore, ciò che conta: li abbiamo incontrati alla Plenitude Arena di Nanterre, poche ore prima del concerto dell’artista. Il racconto dell’inviata

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