Tanti, felici, appassionati e bellissimi: sono i fan di Céline Dion, arrivati da ogni parte del mondo solo per lei e per la sua musica, che tanto dà loro ogni giorno. Mamme che accompagnano i figli e le figlie, gruppi di amici, fidanzati e sposi: le canzoni dell’artista canadese sono intergenerazionali e per tutti, senza nessuna distinzione. E soprattutto parlano d’amore, ciò che conta: li abbiamo incontrati alla Plenitude Arena di Nanterre, poche ore prima del concerto dell’artista. Il racconto dell’inviata