Suno cambia musica: la nuova AI nasce insieme alle case discografiche

La piattaforma di intelligenza artificiale generativa lancia i nuovi modelli v6 sviluppati con Warner Music Group, BMG e Believe e basati anche su contenuti concessi in licenza. Dopo le battaglie sul copyright, il settore prova così a passare dallo scontro a un modello in cui artisti e titolari dei diritti possano scegliere di partecipare. Ed essere pagati