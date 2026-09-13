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Tecnologia

Suno cambia musica: la nuova AI nasce insieme alle case discografiche

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

La piattaforma di intelligenza artificiale generativa lancia i nuovi modelli v6 sviluppati con Warner Music Group, BMG e Believe e basati anche su contenuti concessi in licenza. Dopo le battaglie sul copyright, il settore prova così a passare dallo scontro a un modello in cui artisti e titolari dei diritti possano scegliere di partecipare. Ed essere pagati

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