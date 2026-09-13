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Salute e Benessere

La luce durante il sonno fa male al cuore, anche quella di un telefono

Gabriele De Palma

Un importante studio ha analizzato la relazione tra le condizioni cardiache e l’esposizione all’illuminazione quando si dorme. Basta l’equivalente dello schermo di uno smartphone a bassa luminosità per avere spiacevoli ripercussioni sulle pareti del ventricolo e sulla flessibilità dei tessuti

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