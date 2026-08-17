Corre male, cade quando non dovrebbe, apre porte che qualsiasi persona ragionevole lascerebbe chiuse. Eppure alla fine è l’unica viva. Da Sally Hardesty a Laurie Strode, da Nancy Thompson a Sidney Prescott, per 50 anni l’horror ha deciso quale ragazza meritasse di arrivare all’alba: Carol J. Clover l’ha chiamata Final Girl. Ora, con Camp Miasma di Jane Schoenbrun, al cinema dal 19 agosto, e una Gillian Anderson sopravvissuta, l’ultima ragazza torna indietro e chiede al film che l’ha creata che cosa le abbia fatto