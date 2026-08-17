Cronaca
Zanzare tra falsi miti e paure: la guida dell’infettivologa
Zanzare tigre e comuni possono trasmettere Dengue, Chikungunya e West Nile anche in Italia. I casi aumentano, ma gli esperti invitano a non allarmarsi: prevenzione e attenzione ai sintomi restano fondamentali
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